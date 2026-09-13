Loren bacila oko na Roberta zbog jednog detalja: 'Vidjela sam da imaš lančić s križem'

Nakon što je Anthony ukrao Laru, uslijedili su dolasci Roberta i Valentina. Robert, 26-godišnji "loverboy" iz Zaprešića, privukao je Loren, djevojku iz Australije, koja je priznala da ju je zaintrigirao njegov lančić s križem. "Nešto me povuklo k njemu. Vidjela sam da imaš lančić s križem", rekla je, a Robert je uzvratio simpatije te su formirali par.

Za njega su bile zainteresirane i Tara te Drina, no njegovu je pažnju privukla Loren.

Novu epizodu Love Island Adria ekskluzivno možete pratiti u ponedjeljak, samo na Voyo, u 20 sati! Aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.