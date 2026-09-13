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Love Island Adria

Loren bacila oko na Roberta zbog jednog detalja: 'Vidjela sam da imaš lančić s križem'

Nakon što se prvih pet djevojaka smjestilo u luksuznu vilu na Tenerifeu, iščekivanju je došao kraj. U prvu sezonu regionalnog showa 'Love Island Adria' stigli su i prvi muškarci, spremni unijeti pomutnju i pronaći ljubav, a prve iskre, ali i prve drame, planule su već tijekom ceremonije spajanja

RTL.hr
13.09.2026 21:15

Nakon što je Anthony ukrao Laru, uslijedili su dolasci Roberta i Valentina. Robert, 26-godišnji "loverboy" iz Zaprešića, privukao je Loren, djevojku iz Australije, koja je priznala da ju je zaintrigirao njegov lančić s križem. "Nešto me povuklo k njemu. Vidjela sam da imaš lančić s križem", rekla je, a Robert je uzvratio simpatije te su formirali par.

Loren i Roberto, Love Island Adria
Loren i Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Za njega su bile zainteresirane i Tara te Drina, no njegovu je pažnju privukla Loren.

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