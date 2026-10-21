Loren i Roberto direktno se obratili fanovima: Otkrili sve o svom odnosu, pa priznali i što misle o prekidu Mili i Gašpera

U opuštenoj šetnji objavili su prvi dio Q&A videa pod nazivom "Q&A Part 1" i već u prvih nekoliko sekundi dali odgovor koji su svi s nestrpljenjem iščekivali.
'Da, službeno smo zajedno!'
Prvo i najvažnije pitanje koje je zanimalo obožavatelje bilo je jesu li i dalje u vezi. Loren i Roberto nisu oklijevali te su uz osmijeh i bez okolišanja potvrdili sretne vijesti:
"Da, jesmo!", poručili su jasno i glasno, potvrdivši da je njihova ljubavna priča s otoka uspješno nastavljena i u stvarnom životu.
Osim o svojoj ljubavi, par se osvrnuo i na uvjete u vili, otkrivši što im je tijekom boravka u showu najteže padalo. Kako kažu, najgori osjećaj bio je potpuni gubitak pojma o vremenu.
"Najgore u vili bilo je to što uopće ne znaš koji je dan, ni koliko je sati. I to je to", iskreno su priznali.
Bez dlake na jeziku o prekidu Mili i Gašpera
Pratitelje je zanimalo i njihovo mišljenje o odjecima drugih veza iz showa, konkretno o nedavnom raskidu Mili i Gašpera. Roberto i Loren nisu skrivali da ih takav rasplet događaja uopće nije iznenadio.
"Pa bilo je očekivano", komentirao je kratko Roberto, na što se Loren nadovezala svojim viđenjem situacije: "Da, ja mislim... Možda je malo zdravo da su prekinuli."
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