Loren i Roberto iz 'Love Islanda Adria' donijeli veliku odluku! 'Našli smo stan i živjet ćemo zajedno u Hrvatskoj'

Loren i Roberto možda su napustili vilu 'Love Islanda Adria', ali njihova ljubavna priča nastavlja se i izvan kamera. U emisiji 'Bombaškoljka' otvoreno su govorili o tome kako je započela njihova romansa, zašto ih drugi kandidati nisu razumjeli te što ih čeka u budućnosti.
"Ljubav na prvi pogled", kratko je Loren opisala njihov prvi susret, potvrdivši koliko je njihova povezanost od samog početka bila snažna. Roberto se osvrnuo na komentare ostalih Islandera, koji su ih tijekom boravka u vili često prozivali zbog zatvorenosti.
"Drugi Islanderi su nas prozivali da smo previše zatvoreni zato što oni to nisu doživjeli i nisu shvaćali. Mi smo imali nikakve strategije i plan igre. Ja mislim da nas dvoje gdje god da smo se sreli ovako bi bilo", rekao je Roberto, naglasivši da njihov odnos nije bio rezultat taktiziranja.
Iskreno o intimnim pitanjima i nesuglasicama
Tijekom razgovora dotaknuli su se i jedne od tema koja je izazvala brojne reakcije u vili – broja bivših seksualnih partnera. Loren je priznala da tijekom jednog razgovora nije bila potpuno iskrena. "Puno ljudi nisu bili iskreni oko svog bodycounta. Ja sam stavila veći broj nego što zapravo je jer sam mislila da je to Love Island Adria i da moram tako", priznala je Loren.
Roberto je otkrio da ga je njezin odgovor u prvi trenutak iznenadio. "Njezin body count me iznenadio. Očekivao sam manje i onda sam se osjećao malo loše. Poslije kroz razgovor smo to sve riješili za dvije minute", ispričao je.
Roberto je također istaknuo koliko mu je vjera važna u životu, a osvrnuo se i na Valentinove komentare o njegovim stavovima. "Smatram da Valentin nije u pravu kada me nazvao patrijarhalnim", poručio je Roberto.
Nisu štedjeli ni druge parove: 'Mili i Gašper neće uspjeti'
Osim o vlastitoj vezi, Loren i Roberto progovorili su i o odnosima koji su obilježili 'Love Island Adria'. Roberto je iznio prilično pesimističnu prognozu za jedan od parova o kojima se najviše govori. "Mislim da Gašper i Mili neće uspjeti van vile", rekao je Roberto.
Ni Loren nije ostala suzdržana kada je riječ o drugim Islanderima. Posebno se osvrnula na odnos Drine i Valentina, za koje smatra da među njima nedostaje romantične privlačnosti. "Mislim da Drina i Valentin nemaju kemiju, više su mi kao brat i sestra", iskreno je komentirala Loren.
Pronašli stan i započinju zajednički život u Hrvatskoj
Ipak, najljepše vijesti Loren i Roberto sačuvali su za razgovor o svojoj budućnosti. Otkrili su da njihova ljubav nije završila izlaskom iz showa, već da su spremni na veliki zajednički korak. "Našli smo stan i živjet ćemo zajedno u Hrvatskoj", otkrili su, potvrdivši da svoju vezu namjeravaju nastaviti graditi i daleko od kamera.
Njihov odnos već je dobio i podršku obitelji. "Upoznala je moju obitelj i svi su oduševljeni. Ja sam njene upoznao preko FaceTimea", ispričao je Roberto.
Cijeli razgovor s Loren i Robertom pogledajte u emisiji 'Bombaškoljka' na platformi Voyo, a nove avanture u 'Love Islandu Adria' pratite na platformi Voyo.