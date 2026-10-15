Loren i Roberto iz 'Love Islanda Adria' pokazali ključeve zajedničkog stana! 'Od dijeljenja vile do dijeljenja doma'

Ljubavna priča Loren i Roberta iz 'Love Islanda Adria' nastavlja se i nakon izlaska iz vile, a zaljubljeni par sada je napravio još jedan veliki korak u svojoj vezi!
Loren je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj ona i Roberto poziraju s ključevima stana te tako otkrila da započinju zajednički život. "From sharing a villa to sharing a home" (Od dijeljenja vile do dijeljenja doma), napisala je uz fotografiju.
Podsjetimo, Loren i Roberto nedavno su gostovali u prvoj epizodi emisije 'Bombaškoljka' na platformi Voyo, gdje su već najavili zajednički život u Hrvatskoj. "Našli smo stan i živjet ćemo zajedno u Hrvatskoj", otkrili su tada u razgovoru s voditeljem Nikolom Grgićem. Ispričali su i da su nakon povratka s Tenerifea privremeno boravili u hotelu dok su čekali preseljenje u zajednički stan.
Iako je njihova avantura u 'Love Islandu Adria' završila ispadanjem iz showa, Loren i Roberto nastavili su graditi svoju vezu i izvan kamera. Sada su fotografijom s ključevima pokazali da se njihovi planovi ostvaruju, a od zajedničke vile na Tenerifeu stigli su do zajedničkog doma u Hrvatskoj.
Razgovor s Loren i Robertom pogledajte u emisiji 'Bombaškoljka' na platformi Voyo, a nove avanture u 'Love Islandu Adria' pratite na platformi Voyo.