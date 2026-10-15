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Love Island Adria

Loren i Roberto iz 'Love Islanda Adria' pokazali ključeve zajedničkog stana! 'Od dijeljenja vile do dijeljenja doma'

Loren i Roberto svoju ljubavnu priču nastavljaju daleko od kamera, a sada su s pratiteljima podijelili još jednu lijepu vijest. Nakon što su u emisiji 'Bombaškoljka' najavili zajednički život u Hrvatskoj, Loren je objavila njihovu fotografiju s ključevima stana i uz nju napisala znakovitu poruku

RTL.hr
15.10.2026 16:23

Ljubavna priča Loren i Roberta iz 'Love Islanda Adria' nastavlja se i nakon izlaska iz vile, a zaljubljeni par sada je napravio još jedan veliki korak u svojoj vezi! 

Loren je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj ona i Roberto poziraju s ključevima stana te tako otkrila da započinju zajednički život. "From sharing a villa to sharing a home" (Od dijeljenja vile do dijeljenja doma), napisala je uz fotografiju.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo, Loren i Roberto nedavno su gostovali u prvoj epizodi emisije 'Bombaškoljka' na platformi Voyo, gdje su već najavili zajednički život u Hrvatskoj. "Našli smo stan i živjet ćemo zajedno u Hrvatskoj", otkrili su tada u razgovoru s voditeljem Nikolom Grgićem. Ispričali su i da su nakon povratka s Tenerifea privremeno boravili u hotelu dok su čekali preseljenje u zajednički stan.

Loren, Roberto, Love Island Adria
Loren, Roberto, Love Island Adria FOTO: RTL

Iako je njihova avantura u 'Love Islandu Adria' završila ispadanjem iz showa, Loren i Roberto nastavili su graditi svoju vezu i izvan kamera. Sada su fotografijom s ključevima pokazali da se njihovi planovi ostvaruju, a od zajedničke vile na Tenerifeu stigli su do zajedničkog doma u Hrvatskoj.

Razgovor s Loren i Robertom pogledajte u emisiji 'Bombaškoljka' na platformi Voyo, a nove avanture u 'Love Islandu Adria' pratite na platformi Voyo.

loren roberto love island adria
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