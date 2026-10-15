Loren i Roberto iz 'Love Islanda Adria' pokazali ključeve zajedničkog stana! 'Od dijeljenja vile do dijeljenja doma'

Ljubavna priča Loren i Roberta iz 'Love Islanda Adria' nastavlja se i nakon izlaska iz vile, a zaljubljeni par sada je napravio još jedan veliki korak u svojoj vezi!

Loren je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj ona i Roberto poziraju s ključevima stana te tako otkrila da započinju zajednički život. "From sharing a villa to sharing a home" (Od dijeljenja vile do dijeljenja doma), napisala je uz fotografiju.