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Love Island Adria

Loren i Roberto nakon ispadanja iz 'Love Islanda Adria' otkrili u kakvom su odnosu: 'Mi smo par'

Za Loren i Roberta završila je avantura u 'Love Islandu Adria', no čini se da njihov izlazak iz vile ne znači i kraj njihove ljubavne priče. Nakon ispadanja osvrnuli su se na vrijeme provedeno u showu, otkrili zašto misle da nisu dobili dovoljno glasova gledatelja, ali i konačno jasno odgovorili na pitanje koje je zanimalo njihove fanove – što se događa između njih nakon vile

RTL.hr
06.10.2026 06:30

Iako su tijekom boravka na otoku izgradili blizak odnos, Loren i Roberto smatraju da im je upravo mirna veza možda umanjila šanse za ostanak u showu.

"Mislim da smo ispali jer smo ljudima bili dosadni, nije bilo drama i svađa", kazali su Loren i Roberto nakon ispadanja.

Dok su drugi odnosi u vili prolazili kroz brojne uspone, padove, nesuglasice i preokrete, njih dvoje nisu privlačili pozornost velikim konfliktima. No ono najvažnije dogodilo se daleko od svađa – među njima se razvio odnos koji žele nastaviti i nakon izlaska iz showa.

Roberto i Loren, Love Island Adria
Roberto i Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

Roberto nije ostavio mnogo prostora za nagađanja kada je riječ o njihovom trenutačnom statusu.

"Mi smo par", kratko je i jasno poručio.

Da su se tijekom zajedničkog vremena snažno povezali pokazala je i Loren. Na pitanje što bi napravila da je Roberto ispao, a ona dobila priliku ostati u vili, priznala je da za nju dvojbe ne bi bilo.

"Da sam morala sama ostati u vili bez Roberta, ja bih otišla odmah doma. Ne bih mogla ostati bez Robija", kazala je Loren.

Njihova potraga za ljubavlju u vili tako je završila, ali ono zbog čega su u 'Love Island Adria' i došli očito su pronašli. Loren i Roberto iz showa odlaze zajedno i, kako sami potvrđuju, kao par.

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