Loren i Roberto nakon ispadanja iz 'Love Islanda Adria' otkrili u kakvom su odnosu: 'Mi smo par'

Iako su tijekom boravka na otoku izgradili blizak odnos, Loren i Roberto smatraju da im je upravo mirna veza možda umanjila šanse za ostanak u showu.
"Mislim da smo ispali jer smo ljudima bili dosadni, nije bilo drama i svađa", kazali su Loren i Roberto nakon ispadanja.
Dok su drugi odnosi u vili prolazili kroz brojne uspone, padove, nesuglasice i preokrete, njih dvoje nisu privlačili pozornost velikim konfliktima. No ono najvažnije dogodilo se daleko od svađa – među njima se razvio odnos koji žele nastaviti i nakon izlaska iz showa.
Roberto nije ostavio mnogo prostora za nagađanja kada je riječ o njihovom trenutačnom statusu.
"Mi smo par", kratko je i jasno poručio.
Da su se tijekom zajedničkog vremena snažno povezali pokazala je i Loren. Na pitanje što bi napravila da je Roberto ispao, a ona dobila priliku ostati u vili, priznala je da za nju dvojbe ne bi bilo.
"Da sam morala sama ostati u vili bez Roberta, ja bih otišla odmah doma. Ne bih mogla ostati bez Robija", kazala je Loren.
Njihova potraga za ljubavlju u vili tako je završila, ali ono zbog čega su u 'Love Island Adria' i došli očito su pronašli. Loren i Roberto iz showa odlaze zajedno i, kako sami potvrđuju, kao par.
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