Loren i Roberto nakon ispadanja iz 'Love Islanda Adria' otkrili u kakvom su odnosu: 'Mi smo par'

Iako su tijekom boravka na otoku izgradili blizak odnos, Loren i Roberto smatraju da im je upravo mirna veza možda umanjila šanse za ostanak u showu.

"Mislim da smo ispali jer smo ljudima bili dosadni, nije bilo drama i svađa", kazali su Loren i Roberto nakon ispadanja.

Dok su drugi odnosi u vili prolazili kroz brojne uspone, padove, nesuglasice i preokrete, njih dvoje nisu privlačili pozornost velikim konfliktima. No ono najvažnije dogodilo se daleko od svađa – među njima se razvio odnos koji žele nastaviti i nakon izlaska iz showa.