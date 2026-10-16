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Love Island Adria

Loren i Roberto uživali u druženju s Tarom i Vukašinom: Ljubav i prijateljstva nastavljaju se i izvan vile!

Nakon izlaska iz vile 'Love Islanda Adria', bivši kandidati nastavljaju se družiti i izvan kamera. Loren, Roberto, Tara i Vukašin susreli su se na zajedničkoj kavi, a nakon snimanja nove epizode 'Bombaškoljke'

RTL.hr
16.10.2026 14:00

Iako je njihova avantura u 'Love Islandu Adria' završila, druženja bivših Islandera itekako se nastavljaju! Loren, Roberto, Tara i Vukašin ponovno su se našli na okupu i uživali u zajedničkoj kavi. Četvorka se susrela nakon snimanja nove epizode emisije 'Bombaškoljka', u kojoj ovoga puta gostuju Tara i Vukašin.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Privatan album

Podsjetimo, Loren i Roberto nakon izlaska iz vile potvrdili su da su u vezi, a svoju ljubavnu priču odlučili su nastaviti i u stvarnom životu. U prvoj epizodi 'Bombaškoljke' otkrili su i da planiraju zajednički život u Hrvatskoj, a kasnije su na društvenim mrežama pokazali ključeve stana. S druge strane, Tara i Vukašin još se nisu javno izjasnili o trenutačnom statusu svog odnosa, pa gledatelji s nestrpljenjem iščekuju što će otkriti u novoj epizodi.

Njihovo zajedničko druženje pokazuje da su se tijekom sudjelovanja u 'Love Islandu Adria' razvila i prijateljstva koja traju nakon izlaska iz vile. A što će Tara i Vukašin otkriti o svom odnosu, iskustvu u showu i životu nakon kamera, gledatelji će imati priliku doznati u novoj epizodi 'Bombaškoljke'.

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati.

Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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Love Island Adria

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