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Love Island Adria

Loren ima spremljenu taktiku za novog 'bombshella': 'Pravit ću se da uopće ne razumijem jezik!'

Dok većina veza u vili 'Love Islanda Adria' opasno podrhtava pod naletima ljubomore i tajni iz prošlosti, Loren i Roberto ponosno dokazuju da je njihova priča neuništiva

RTL.hr
25.09.2026 22:50

Voditeljica Dragana ugostila je ovaj najstabilniji par na otoku, a Loren je jednom genijalnom izjavom jasno dala do znanja da drugi muškarci za nju jednostavno ne postoje.

'Pravit ću se da ne razumijem jezik!'

Tijekom razgovora na kauču, Dragana se dotaknula tajanstvene poruke koju je Loren dobila prethodne večeri. Iako bi mnogim natjecateljima vijest o novom 'bombshellu' i potencijalnom spoju izmamila osmijeh na lice, Loren ne skriva da joj nova iskušenja uopće ne trebaju. Njezin je fokus isključivo na Robertu, a ako je novi dečko zaista odluči odvesti na spoj, Loren ima spreman plan:

"Već sam rekla, ako moramo ići na neki spoj, ja ću reći da ne mogu pričati hrvatski!"

Loren i Roberto, Love Island Adria
Loren i Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Oštra poruka i ljubomora u zraku

Loren se dotaknula i nove natjecateljice Anje, koja je ranije izrazila želju za upoznavanjem njezina partnera. Samouvjerena i bez trunke nesigurnosti, Loren je kratko poručila kako Anja "može gledati, ali to je sve što joj je dopušteno".

Roberto je s druge strane priznao kako mu se provokativna poruka nimalo nije svidjela, dodavši kako osjeća da su ostali parovi u vili prilično ljubomorni na njihovu mirnu luku:

"Kada gledaš nešto što je lijepo i kad vidiš da je nešto iskreno, možda to i ti želiš, a nemaš. Imam osjećaj da sam to vidio u nečijim očima."

Dragana, Loren, Love Island Adria
Dragana, Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

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