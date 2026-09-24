Loren je zabrinuta zbog nove bombshellice: 'Ljuta sam, sama sam si kriva što sam birala najboljeg dečka ovdje'

Dok je u vili trajala agonija i iščekivanje povratka muškaraca, Loren nije mogla sakriti nervozu, a pritisak i strah od gubitka partnera natjerali su je na iskreno i emotivno priznanje pred ostalim curama:

"Malo sam ljuta, malo... Ja sam kriva zbog toga. Sama sam si kriva što sam birala najboljeg dečka ovdje!"

Priznala je kako u Roberta ima povjerenja, no da je izvan sebe zbog upornosti nove natjecateljice koja ne skriva namjeru da opasno zakomplicira njihov odnos.