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Love Island Adria

Loren je zabrinuta zbog nove bombshellice: 'Ljuta sam, sama sam si kriva što sam birala najboljeg dečka ovdje'

Iako su joj dečki jasno dali do znanja da je Roberto najvjerniji svojoj partnerici i potpuno zatvoren za druge opcije, nova bombshellica odlučila je testirati njegovu odanost te ga je bez ustručavanja odvela na spoj nasamo

RTL.hr
24.09.2026 09:00

Dok je u vili trajala agonija i iščekivanje povratka muškaraca, Loren nije mogla sakriti nervozu, a pritisak i strah od gubitka partnera natjerali su je na iskreno i emotivno priznanje pred ostalim curama:

"Malo sam ljuta, malo... Ja sam kriva zbog toga. Sama sam si kriva što sam birala najboljeg dečka ovdje!"

Priznala je kako u Roberta ima povjerenja, no da je izvan sebe zbog upornosti nove natjecateljice koja ne skriva namjeru da opasno zakomplicira njihov odnos.

Loren, Love Island Adria
Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

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