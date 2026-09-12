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Love Island Adria

Loren koja stiže u 'Love Island Adria' za RTL.hr priznala: 'Zbog ljubavi sam kupila kartu i odletjela na Novi Zeland'

"Kod muškarca me najbrže privuče karakter. Volim kada su dečki smiješni i zabavni", priznala je te dodala kako su joj kemija i karakter važniji od izgleda

RTL.hr
12.09.2026 11:54

U vili će, međutim, njezini osjećaji vrlo brzo biti stavljeni na kušnju. Loren priznaje da može biti ljubomorna, a format u kojem se svakodnevno stvaraju nove simpatije i upoznaju novi kandidati za nju bi mogao biti pravi izazov.

Loren, Love Island
Loren, Love Island FOTO: RTL

"Ljubomorna sam, ali idem u 'Love Island' i znam gdje idem. Ipak, bit će mi teško gledati nekoga tko mi se sviđa kako priča s drugom curom u vili", iskreno je rekla.

Da je zbog ljubavi spremna na velike poteze, već je dokazala. Na pitanje što je najluđe napravila zbog ljubavi, Loren je otkrila da ju kilometri nisu mogli zaustaviti.

Loren, Love Island Adria
Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Zbog ljubavi sam kupila kartu i odletjela na Novi Zeland", otkrila je.

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo i RTL sutra, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria loren love island
Love Island Adria

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