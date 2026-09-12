Loren koja stiže u 'Love Island Adria' za RTL.hr priznala: 'Zbog ljubavi sam kupila kartu i odletjela na Novi Zeland'

U vili će, međutim, njezini osjećaji vrlo brzo biti stavljeni na kušnju. Loren priznaje da može biti ljubomorna, a format u kojem se svakodnevno stvaraju nove simpatije i upoznaju novi kandidati za nju bi mogao biti pravi izazov.

"Ljubomorna sam, ali idem u 'Love Island' i znam gdje idem. Ipak, bit će mi teško gledati nekoga tko mi se sviđa kako priča s drugom curom u vili", iskreno je rekla.

Da je zbog ljubavi spremna na velike poteze, već je dokazala. Na pitanje što je najluđe napravila zbog ljubavi, Loren je otkrila da ju kilometri nisu mogli zaustaviti.