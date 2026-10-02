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Love Island Adria

Loren otkrila najluđe mjesto na kojem je imala intimne odnose: Pogledajte Robertovu reakciju

U vili 'Love Island Adria' maske su konačno pale, a najintimnije tajne iz spavaćih soba izašle su na vidjelo!

RTL.hr
02.10.2026 10:00

Nakon napetog dana ispunjenog eliminacijama i sukobima, otočani su večer prekratili bezobzirnom igrom istine i izazova. No, nitko nije bio spreman na priznanje koje je izvalila Loren njezin odgovor o najrizičnijoj lokaciji za akciju pod plahtama ostavio je sve u vili bez teksta!

Sočni detalji u igri istine: 'Na jet skiju usred ljeta!'

Pravila večernje igre bila su surova: gubitnici u rundama morali su birati između gorkih izazova ili otvaranja duše pred svima. Kada je na red došla tvrdnja o najluđoj lokaciji za intimne odnose, Loren nije okolišala niti malo. Priznala je da se njezina najopasnija avantura dogodila na jet skiju! I

Loren, Love Island Adria
Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ovo hrabro i vatreno priznanje izazvalo je provalu smijeha, no najjača reakcija stigla je od njezinog partnera Roberta, koji je odmah iskoristio priliku za vrhunsku foru:

"Ako netko ima jet ski za posuditi, bio bih zahvalan i vraćam uslugu!"

Roberto, Love Island Adria
Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

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loren love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

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