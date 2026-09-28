Loren otvoreno o svom životnom putu i vjeri: 'Ja vjerujem u Boga i da je on najveći i najjači'

Dok su neke djevojke ovu ideju dočekale s oduševljenjem i planovima za buduće kave uz tarot, Loren je imala potpuno drugačiju reakciju koja je u sekundi promijenila ton razgovora.

Tijekom opuštenog druženja, tema je skrenula na horoskopske znakove i kompatibilnost. Alja je podijelila svoje strahove vezane uz Strijelce, ističući kako su previše izravni, a razgovor je ubrzo poprimio mističan ton kada je otkrila da se bavi čitanjem tarot karata te predložila curama zajedničko gledanje u karte nakon izlaska iz showa.

Na spomen tarot karata, Loren se prvo nasmijala, a zatim vrlo ozbiljno i bez imalo ustručavanja podijelila svoje viđenje takvih praksi:

"To nije ono u što ja vjerujem. Ja vjerujem da je Bog najveći i najjači!"

Jasno je dala do znanja da se njezina duhovnost temelji isključivo na vjeri u Boga, a ne na alternativnim metodama proricanja sudbine. Dodala je i kako ne smatra dobrim oslanjati se na takve stvari, pokazavši da čvrsto drži do svojih životnih principa bez obzira na to što se nalazi u nekonvencionalnom okruženju dating showa.

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