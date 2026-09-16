Loren se zaljubila u Roberta? 'Nisam vjerovala u ljubav na prvi pogled, ali sada vjerujem'

Dok se u vili showa 'Love Island Adria' drame i svađe izmjenjuju kao na traci, čini se da se jedna ljubavna priča razvija filmskom brzinom i topi srca gledatelja

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Loren i Roberto, od samog početka bliski, svakim danom pokazuju sve dublje emocije, a Loren je ostalim kandidatkinjama priznala nešto što ni sama nije očekivala – da je susret s Robijem bio sudbinski predodređen i prije nego što su oboje kročili na otok.

Sudbinski susret prije ulaska u vilu

U iskrenom razgovoru s ostalim djevojkama, Loren je otkrila nevjerojatnu priču. Netom prije dolaska u vilu, dok je šetala gradom, primijetila je markantnog muškarca s kojim je na sekundu uspostavila intenzivan kontakt očima. Taj trenutak ostavio je na nju snažan dojam. "Vrlo brzo, na jednu sekundu, ostvarili smo kontakt očima. Hodala sam dalje i mislila kako bi bilo lijepo da se nešto takvo dogodi. Bio je to samo osmijeh, ali ostao mi je u sjećanju", povjerila se Loren.

icon-expand icon-close icon-close Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

Na njezino potpuno iznenađenje, kasnije je shvatila da je misteriozni muškarac s ulice upravo Roberto, njezin cimer u vili. "Kad je ušao, nisam ga odmah prepoznala. Tek kasnije mi je postalo jasno. Nisam mogla vjerovati, koliko je to slatko?" ispričala je kroz smijeh, ne skrivajući oduševljenje što ih je sudbina spojila dva puta.

icon-expand Loren i Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Priznanje emocija?

Njihova priča u vili nastavila se razvijati prirodno i spontano. Nakon nekoliko dana ispunjenih pogledima i nježnim dodirima, pao je i prvi poljubac na terasi, mjestu njihovog prvog spoja. Loren je detaljno prepričala romantični trenutak, ističući kako je sve bilo savršeno. "Bili smo samo nas dvoje i bilo je baš kao da se sve oko nas zaustavilo. Poljubac je bio savršen", rekla je ozarenog lica.

icon-expand Roberto i Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo