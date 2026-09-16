Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Loren se zaljubila u Roberta? 'Nisam vjerovala u ljubav na prvi pogled, ali sada vjerujem'

Dok se u vili showa 'Love Island Adria' drame i svađe izmjenjuju kao na traci, čini se da se jedna ljubavna priča razvija filmskom brzinom i topi srca gledatelja

RTL.hr
16.09.2026 12:00

Loren i Roberto, od samog početka bliski, svakim danom pokazuju sve dublje emocije, a Loren je ostalim kandidatkinjama priznala nešto što ni sama nije očekivala – da je susret s Robijem bio sudbinski predodređen i prije nego što su oboje kročili na otok.

Sudbinski susret prije ulaska u vilu

U iskrenom razgovoru s ostalim djevojkama, Loren je otkrila nevjerojatnu priču. Netom prije dolaska u vilu, dok je šetala gradom, primijetila je markantnog muškarca s kojim je na sekundu uspostavila intenzivan kontakt očima. Taj trenutak ostavio je na nju snažan dojam. "Vrlo brzo, na jednu sekundu, ostvarili smo kontakt očima. Hodala sam dalje i mislila kako bi bilo lijepo da se nešto takvo dogodi. Bio je to samo osmijeh, ali ostao mi je u sjećanju", povjerila se Loren.

Loren, Love Island Adria
Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

Na njezino potpuno iznenađenje, kasnije je shvatila da je misteriozni muškarac s ulice upravo Roberto, njezin cimer u vili. "Kad je ušao, nisam ga odmah prepoznala. Tek kasnije mi je postalo jasno. Nisam mogla vjerovati, koliko je to slatko?" ispričala je kroz smijeh, ne skrivajući oduševljenje što ih je sudbina spojila dva puta.

Loren i Roberto, Love Island Adria
Loren i Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Priznanje emocija?

Njihova priča u vili nastavila se razvijati prirodno i spontano. Nakon nekoliko dana ispunjenih pogledima i nježnim dodirima, pao je i prvi poljubac na terasi, mjestu njihovog prvog spoja. Loren je detaljno prepričala romantični trenutak, ističući kako je sve bilo savršeno. "Bili smo samo nas dvoje i bilo je baš kao da se sve oko nas zaustavilo. Poljubac je bio savršen", rekla je ozarenog lica.

Roberto i Loren, Love Island Adria
Roberto i Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ostale djevojke primijetile su da Loren doslovno blista otkad je s Robertom. "Kako si slatka dok pričaš, osmijeh ti je od uha do uha. Baš se primjećuje koliko si sretna", komentirala je jedna od njih. Loren je priznala da je i sama iznenađena brzinom kojom su se razvili njezini osjećaji. "Čudno mi je i nije čudno da sam pala toliko brzo na Robija. Inače mi treba vremena da nekome vjerujem, ali kad imaš ovakvu konekciju, onda nije čudno. Ne mogu reći da sam zaljubljena nakon samo tri dana, ali znam da imamo nešto posebno", zaključila je.

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr loren love island roberto love island
Love Island Adria

Četvrta epizoda 'Love Islanda Adria' stiže večeras: Evo gdje i kada je gledati

Moglo bi te zanimati

Nakon burne drame s Jovanom pao preokret u noćnim satima: Lara otišla Anthonyju na kauč!

Jovan razbjesnio Laru: 'Jako me živcira, izvrče moje riječi'

Što sve donosi nova epizoda 'Love Islanda': Prve svađe, opasni testovi i nova lica u vili

Jedan dečko odbio poljubac u 'Love Island' vili! Pokazao da mu je odanost važnija od igre

Spojler alert! Pao strastveni poljubac u 'Love Island' vili: 'Htjela sam da bude kraći, a onaj duži ću sačuvati za kasnije...'

Spojler alert! U vilu stigle dvije nove bombshellice i odmah pomrsile račune: 'Dečki će prvo pasti na moj izgled!'

Pročitaj na Net.hr
Net.hr ekskluzivno doznaje: Prekinuli Mate Rimac i Barbara Kotarski
Ima fetiš na iskusnije? Upoznajte crnku koja je zavela 31 godinu starijeg slavnog pjevača
Mile Kekin o novoj pjesmi i ljubavnicama: 'Mislim da mi je zapravo najviše pun k. laži'
Marco Cuccurin javio se iz bolnice: 'Stres radi svoje, ali ja se ne dam!'
Ivica Puljak objavio fotografiju sa zgodnim sinom i lijepim kćerima: 'Mi smo podrška'
Genetika nije zakazala: Kći Nives Celzijus privukla pažnju izgledom, oglasila se i pjevačica
Sjećate li se Rory iz 'Gilmorica'? Nekad je osvajala srca milijuna, a danas izgleda ovako
Od sramežljive djevojke do zavodljive srcolomke: Kad ju je NFL-ovac zaprosio, rekla je nezamislivo
Varanje supruga, ljubavnica i djeca za koju nije znao: Mračne tajne najvećeg frajera 90-ih
Maska preko nosa i usta, štikle na nogama: Pogledajte modnu pistu u Saboru 2021.