Loren uzela stvar u svoje ruke u golišavom izazovu: 'Robi je imao priliku lizati mene, a sada je došla moja prilika!'

Novi zadatak natjerao je djevojke da slože svoju "fantastičnu četvorku" te svakom momku dodijele po jednu bazu. Pravilo je bilo bezobrazno jednostavno – što je baza viša, to je zadatak intimniji i provokativniji.
Od ubacivanja loptice u rukavicu ustima na prvoj bazi, preko skidanja odjeće s momka pomoću zuba na drugoj i zajedničkog jedenja bombona na trećoj, pa sve do najpoželjnije četvrte baze rezervirane za strastveni poljubac – ovaj je izazov u vili izazvao pravu erupciju smijeha, ali i opasne ljubomore među onima čiji odnosi klimaju.
Slatka osveta pred kamerama: Podsjetila na vruće scene iz prošlog izazova!
Dok su se druge djevojke mučile s kalkulacijama kako nekoga ne bi povrijedile, Loren nije imala nikakve dvojbe. Sa svojim Robertom već tjednima gradi najstabilniju priču na otoku, pa je ovaj golišavi zadatak iskoristila za potpunu dominaciju i sočni okršaj pred kamerama.
Prisjetivši se jednog od prethodnih vatrenih challengea u kojem je Roberto vodio glavnu riječ i senzualno je dodirivao po tijelu, Loren je bez dlake na jeziku pred svima poručila:
"Robi je imao priliku lizati mene, a sada je došla moja prilika!"
Loren je time jasno naglasila da se referira na njihov raniji, nezaboravni izazov s bazena, no ovoga puta uloge su se zamijenile – ona je preuzela potpunu inicijativu, dokazavši da itekako zna kako raspametiti svog partnera i dodatno začiniti njihov odnos.
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