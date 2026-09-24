Loren uzela stvar u svoje ruke u golišavom izazovu: 'Robi je imao priliku lizati mene, a sada je došla moja prilika!'

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Novi zadatak natjerao je djevojke da slože svoju "fantastičnu četvorku" te svakom momku dodijele po jednu bazu. Pravilo je bilo bezobrazno jednostavno – što je baza viša, to je zadatak intimniji i provokativniji. Od ubacivanja loptice u rukavicu ustima na prvoj bazi, preko skidanja odjeće s momka pomoću zuba na drugoj i zajedničkog jedenja bombona na trećoj, pa sve do najpoželjnije četvrte baze rezervirane za strastveni poljubac – ovaj je izazov u vili izazvao pravu erupciju smijeha, ali i opasne ljubomore među onima čiji odnosi klimaju.

icon-expand icon-close icon-close Loren, Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Slatka osveta pred kamerama: Podsjetila na vruće scene iz prošlog izazova!

Dok su se druge djevojke mučile s kalkulacijama kako nekoga ne bi povrijedile, Loren nije imala nikakve dvojbe. Sa svojim Robertom već tjednima gradi najstabilniju priču na otoku, pa je ovaj golišavi zadatak iskoristila za potpunu dominaciju i sočni okršaj pred kamerama. Prisjetivši se jednog od prethodnih vatrenih challengea u kojem je Roberto vodio glavnu riječ i senzualno je dodirivao po tijelu, Loren je bez dlake na jeziku pred svima poručila: "Robi je imao priliku lizati mene, a sada je došla moja prilika!"

icon-expand Loren i Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo