Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Loren uzela stvar u svoje ruke u golišavom izazovu: 'Robi je imao priliku lizati mene, a sada je došla moja prilika!'

Strasti u vili 'Love Islanda Adria' ponovno su probile sve granice!

RTL.hr
24.09.2026 22:10

Novi zadatak natjerao je djevojke da slože svoju "fantastičnu četvorku" te svakom momku dodijele po jednu bazu. Pravilo je bilo bezobrazno jednostavno – što je baza viša, to je zadatak intimniji i provokativniji.

Od ubacivanja loptice u rukavicu ustima na prvoj bazi, preko skidanja odjeće s momka pomoću zuba na drugoj i zajedničkog jedenja bombona na trećoj, pa sve do najpoželjnije četvrte baze rezervirane za strastveni poljubac – ovaj je izazov u vili izazvao pravu erupciju smijeha, ali i opasne ljubomore među onima čiji odnosi klimaju.

Loren, Roberto, Love Island Adria
Loren, Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Slatka osveta pred kamerama: Podsjetila na vruće scene iz prošlog izazova!

Dok su se druge djevojke mučile s kalkulacijama kako nekoga ne bi povrijedile, Loren nije imala nikakve dvojbe. Sa svojim Robertom već tjednima gradi najstabilniju priču na otoku, pa je ovaj golišavi zadatak iskoristila za potpunu dominaciju i sočni okršaj pred kamerama.

Prisjetivši se jednog od prethodnih vatrenih challengea u kojem je Roberto vodio glavnu riječ i senzualno je dodirivao po tijelu, Loren je bez dlake na jeziku pred svima poručila:

"Robi je imao priliku lizati mene, a sada je došla moja prilika!"

Loren i Roberto, Love Island Adria
Loren i Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Loren je time jasno naglasila da se referira na njihov raniji, nezaboravni izazov s bazena, no ovoga puta uloge su se zamijenile – ona je preuzela potpunu inicijativu, dokazavši da itekako zna kako raspametiti svog partnera i dodatno začiniti njihov odnos.

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria loren love island adria roberto love island adria
Love Island Adria

Pao strastveni poljubac između Anthonyja i Lare: 'Ja mislim da sada svi znaju da je ona moja!'

Love Island Adria

Spojler alert! Jedna djevojka u suzama napustila vilu: 'Ovdje sam pronašla ljubav na drugačiji način'

Moglo bi te zanimati

Oni su prvi par koji napušta Love Island Adria! Marija Tereza i Jovan slažu se s gledateljima showa: 'Nismo se poklopili'

Alja se rasplakala pred kamerama: 'Nisam imala dobrog tatu, zato želim muškarca koji će biti uzor mojoj budućoj kćeri!'

Dečki slavili dan samo za njih, cure ostale u šoku zbog djetinjastog ispada: 'Kao da sam došla u zoološki vrt kod kaveza s gorilama!'

Najvrući izazov dosad! Mili prešla sve granice s Gašperom: 'Oni su to i prije radili'

Želiš prodrmati vilu 'Love Islanda Adria'? Evo zašto je vrijeme da postaneš bombshell

Jovanu je Marija Tereza dosadna: 'Što god da ona meni govori, mene to ne zanima'

Pročitaj na Net.hr
Sjećate se male Willow? Pamtimo je kao slatkicu, a danas plijeni pažnju provokativnim izdanjima
Talijanski zavodnik se oženio: Damiano David rekao 'da' američkoj glumici u srcu Toskane
Susan Sarandon uhićena na prosvjedu protiv Netanyahua: Odveli je u lisicama
Od tajne ljubavi i velikog skandala do 4 kćeri i kobnog leta: Ovo je priča o Kobeu i Vanessi
Marina Opačak Bilić nakon Sabora otkriva što sprema: ‘Politika je i dalje jedna od mojih strasti'
Prozirni top, čipka i dizajnerski detalji: Je li ovo jedno od najboljih izdanja J.Lo?
Tko je bila baka kralja Charlesa? Ovo je luda priča o gluhoj princezi koja je postala časna
Melissa, jesi li to ti? Godinama se borila s kilogramima, a danas izgleda neprepoznatljivo
Zašto Eva Longoria čisti bazen u večernjoj haljini i štiklama? Prizor koji vraća u 2004.
'Divlje pčele' šokirale gledatelje Teodorinom smrću, Arija Rizvić im se sada obratila