Loš početak? Lara iskrena o novom bombshellu Stefanu: 'On je mrtvo puhalo, ali mu to nisam htjela reći'

Dok su pojedine Islanderice odmah pokazale jasan interes za novog bombshella, Lara je nakon prvog privatnog razgovora ostala potpuno ravnodušna.

Kada su Lara i Stefan napokon dobili priliku popričati nasamo, vrlo brzo je postalo jasno da se njihove energije uopće ne poklapaju. Energična Lara, kojoj treba netko tko može pratiti njezin brzi tempo, nije bila impresionirana Stefanovom smirenošću, a pred kamerama je bila iznimno izravna i bez dlake na jeziku:

"Stefan jest mrtvo puhalo, samo ja to nisam htjela da mu kažem!"

Atmosferu nije spasila ni tema glazbe. Kada je Stefan priznao da u posljednje vrijeme neprestano sluša Jalu Brata i Bubu Corellija, Lara je poručila da je u tu fazu ušao s petnaest godina zakašnjenja te da nju to više uopće ne zanima, zaključivši kako nemaju apsolutno nikakav zajednički jezik.