Loš početak? Lara iskrena o novom bombshellu Stefanu: 'On je mrtvo puhalo, ali mu to nisam htjela reći'

Dok su pojedine Islanderice odmah pokazale jasan interes za novog bombshella, Lara je nakon prvog privatnog razgovora ostala potpuno ravnodušna.
'Kasni 15 godina i nema energije!'
Kada su Lara i Stefan napokon dobili priliku popričati nasamo, vrlo brzo je postalo jasno da se njihove energije uopće ne poklapaju. Energična Lara, kojoj treba netko tko može pratiti njezin brzi tempo, nije bila impresionirana Stefanovom smirenošću, a pred kamerama je bila iznimno izravna i bez dlake na jeziku:
"Stefan jest mrtvo puhalo, samo ja to nisam htjela da mu kažem!"
Atmosferu nije spasila ni tema glazbe. Kada je Stefan priznao da u posljednje vrijeme neprestano sluša Jalu Brata i Bubu Corellija, Lara je poručila da je u tu fazu ušao s petnaest godina zakašnjenja te da nju to više uopće ne zanima, zaključivši kako nemaju apsolutno nikakav zajednički jezik.
'Pričala sam 90 posto vremena, mrzim izvlačiti teme iz nekoga!'
Osim potpunog razmimoilaženja u ukusima, Lari je najviše prisjela sama dinamika njihove komunikacije. Požalila se kako je morala sama vući cijeli razgovor dok je on samo pasivno promatrao i odgovarao s pola snage:
"Ja mrzim kada moram iz nekoga izvlačiti teme. Naš razgovor je tekao tako što sam ja 90 posto pričala, a on 10 posto..."
Iako je Stefan u vilu ušao najavljujući da je veliki zavodnik koji živi punim plućima, za osvajanje Larina srca trebat će pokazati puno više inicijative. Ipak, čini se da novi dečko nije dugo očajavao ubrzo je odabrao Anju za romantični spoj uz bazen, gdje je kemija ipak bila puno očiglednija.
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