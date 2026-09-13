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Love Island Adria

Love Island Adria kreće večeras od 20 sati na platformi Voyo! Jedan od najvećih influencera regije ima vrlo važnu ulogu u showu

Najveći svjetski dating show kreće danas - večeras od 20 sati na platformi Voyo! U regiju je stigao Love Island Adria, deset mladih samaca traži ljubav na Tenerifeu, a velikoj produkcijskoj ekipi pridružio se i jedan od najpoznatijih influencera današnjice. Andrija Jo je digital host za Love Island Adria!

RTL.hr
13.09.2026 11:30

"Jako je velika čast biti pozvan sudjelovati u ovako velikom projektu i jako sam sretan što sam dio ovog projekta. Uzbuđen sam što će gledatelji uskoro vidjeti što im spremamo", priča Andrija Jo. Kao digital host za Love Island Adria će gledateljima donositi ekskluzivni sadržaj na digitalnim kanalima projekta. Službene društvene mreže i aplikacija Love Island Adria donosit će tjedne intervjue s kandidatima, a vodit će ih upravo Andrija.

Andrija Jo, Love Island Adria
Andrija Jo, Love Island Adria FOTO: Voyo

U razgovorima s islanderima, Andrija će donijeti ekskluzivan sadržaj za sve one koji žele znati više o tome što se događa na otoku ljubavi! Iskustva u voditeljskom poslu stekao je kroz svoj posao na društvenim mrežama. "Vjerujem da će biti važno, potrudit ću se izvući iz njih ono što neće moći gledati u emisiji, bit ću glas naroda i potrudit ću se pitati ih baš ono što gledatelji žele znati", jasan je Andrija.

Andrija Jo, Love Island Adria
Andrija Jo, Love Island Adria FOTO: Voyo

I sam je razmišljao kako bi se snašao u ovom formatu. "Mislim da bi to bio preveliki izlazak iz zone komfora pa skidam kapu svima koji sudjeluju! Jako me se dojmila vila, izgleda udobno i mislim da će im baš biti lijepo. Mislim da svatko može pronaći svoje mjesto. Kandidati su zanimljivi, svima sam im poželio sreću i uputio podršku, vjerujem da će im to na početku puno značiti", kaže Jović.

S voditeljicom showa Draganom Mićalović poznaje se dugi niz godina jer, kaže, dolaze iz istog grada! "Otkad smo došli na Tenerife, radi se punom parom! Poznajemo se jako dugo, oboje smo iz Leskovca. Draganu jako volim i baš sam sretan što smo dio ovog projekta", zaključio je Andrija Jo.

Dragana Mićalović i Andrija Jo, Love Island Adria
Dragana Mićalović i Andrija Jo, Love Island Adria FOTO: Voyo

Sve je spremno za show! Kandidati ulaze u vilu, a već prva epizoda donijet će brojne uzbudljive obrate. Love Island Adria može krenuti - večeras od 20 sati na platformi Voyo!

 'Love Island Adria' aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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