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Love Island Adria

'Love Island tek počinje!': Alja i Anthony odlučili da je dosta ratovanja i dali šansu ljubavi

Njihova turbulentna priča u vili dobila je potpuno novi zaplet, a oboje su priznali da su međusobne simpatije ipak bile jače od svih prijašnjih nesuglasica

RTL.hr
11.10.2026 22:00

Nakon tjedana ispunjenih dramama, neočekivanim obratima i izjavama kako nikada, ali baš nikada neće biti zajedno, Alja i Anthony su napokon odlučili spustiti gard i dati šansu svom odnosu. 

Dugo skrivane simpatije i rušenje zidova

Tenzije između Alje i Anthonyja gorio su od prvog dana, no par je nakon niza dugih razgovora odlučio zakopati ratne sjekire. U opuštenom razgovoru iza kuloara, Anthony je priznao kako je vrijeme da napokon istraže što se zapravo krije iza njihovih vječnih svađa i međusobnog ignoriranja.

"Znam da smo oboje rekli da nikada nećemo biti zajedno. Ali nekako se osjećam kao da joj nisam dao priliku. Uvijek smo imali neku dramu, tako da je vrijeme da vidimo imamo li tu nešto", prizno je bez zadrške.

Alja, Anthony, Love Island Adria
Alja, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Alja, koja se donedavno žestoko klela da s njim više neće prozboriti ni riječ, morala je priznati da su previše energije i vremena izgubili na djetinjaste prepirke.

"Znam da sam kazala sto puta da neću pričati s tobom. Ali ovo je početak Love Islanda", izjavila je s velikim osmijehom, na što joj je Anthony u svom stilu odgovorio da je i on barem pedeset puta ponovio kako je luda i kako ne želi imati posla s njom.

Hoće li ovaj temperamentni par uspjeti izgladiti stare nesuglasice i izgraditi čvrstu romantičnu priču ili ih čeka novi sudar karaktera? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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