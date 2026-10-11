'Love Island tek počinje!': Alja i Anthony odlučili da je dosta ratovanja i dali šansu ljubavi

Njihova turbulentna priča u vili dobila je potpuno novi zaplet, a oboje su priznali da su međusobne simpatije ipak bile jače od svih prijašnjih nesuglasica

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Nakon tjedana ispunjenih dramama, neočekivanim obratima i izjavama kako nikada, ali baš nikada neće biti zajedno, Alja i Anthony su napokon odlučili spustiti gard i dati šansu svom odnosu.

Dugo skrivane simpatije i rušenje zidova

Tenzije između Alje i Anthonyja gorio su od prvog dana, no par je nakon niza dugih razgovora odlučio zakopati ratne sjekire. U opuštenom razgovoru iza kuloara, Anthony je priznao kako je vrijeme da napokon istraže što se zapravo krije iza njihovih vječnih svađa i međusobnog ignoriranja. "Znam da smo oboje rekli da nikada nećemo biti zajedno. Ali nekako se osjećam kao da joj nisam dao priliku. Uvijek smo imali neku dramu, tako da je vrijeme da vidimo imamo li tu nešto", prizno je bez zadrške.

icon-expand icon-close icon-close Alja, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo