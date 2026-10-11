'Love Island tek počinje!': Alja i Anthony odlučili da je dosta ratovanja i dali šansu ljubavi

Nakon tjedana ispunjenih dramama, neočekivanim obratima i izjavama kako nikada, ali baš nikada neće biti zajedno, Alja i Anthony su napokon odlučili spustiti gard i dati šansu svom odnosu.
Dugo skrivane simpatije i rušenje zidova
Tenzije između Alje i Anthonyja gorio su od prvog dana, no par je nakon niza dugih razgovora odlučio zakopati ratne sjekire. U opuštenom razgovoru iza kuloara, Anthony je priznao kako je vrijeme da napokon istraže što se zapravo krije iza njihovih vječnih svađa i međusobnog ignoriranja.
"Znam da smo oboje rekli da nikada nećemo biti zajedno. Ali nekako se osjećam kao da joj nisam dao priliku. Uvijek smo imali neku dramu, tako da je vrijeme da vidimo imamo li tu nešto", prizno je bez zadrške.
Alja, koja se donedavno žestoko klela da s njim više neće prozboriti ni riječ, morala je priznati da su previše energije i vremena izgubili na djetinjaste prepirke.
"Znam da sam kazala sto puta da neću pričati s tobom. Ali ovo je početak Love Islanda", izjavila je s velikim osmijehom, na što joj je Anthony u svom stilu odgovorio da je i on barem pedeset puta ponovio kako je luda i kako ne želi imati posla s njom.
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