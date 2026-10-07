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Love Island Adria

Luka bez dlake na jeziku o svom prijatelju: 'Ti želiš izbjeći dramu u vili, a s njim si? Anthony je sama drama!'

Dok su u jednom kutu vile 'Love Island Adria' letjele teške riječi u brutalnom okršaju između Lare i Anthonyja, u drugom se dijelu dvorišta odvijala znatno mirnija, ali taktički izuzetno opasna analiza!

RTL.hr
07.10.2026 22:15

Alisa i Luka iskoristili su opći kaos kako bi prokomentirali njezin novi odnos s Anthonyjem, a Luka pritom nije nimalo štedio svog prijatelja iz vile.

'Karakterno vas nikad ne bih spojio, zrelija si od njega'

Alisa je odlučila potražiti iskreno mišljenje od Luke, kojeg mnogi Islanderi smatraju najrazumnijim i najzrelijim stanarom. Zanimalo ju je kako on iz svoje neutralne perspektive gleda na njezin iznenadni poljubac s Anthonyjem i sve što je uslijedilo:

"Što misliš o ovome što je bilo između mene i Anthonyja?", upitala ga je Alisa bez okolišanja.

Luka nije gubio vrijeme na ublažavanje istine, već je odmah dao vrlo oštar sud o svom prijatelju:

"Pa iskreno, karakterno vas nikad ne bih spojio. Djeluješ mi dosta zrelije od njega, više izbjegavaš tu dramu", izravno joj je rekao Luka.

Luka i Alisa, Love Island Adria
Luka i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Ušao si u vezu s čovjekom koji je sinonim za dramu!'

Iako je Alisa naglasila kako cijeni njegovo mišljenje jer ga smatra izuzetno zrelom osobom, Luka ju je odlučio suočiti s reallity checkom i ukazati joj na potpunu kontradikciju u njezinim postupcima:

"Ti si svjesna da je to Anthony? Kao izbjegavaš dramu ovdje, a s njim si. On je drama!", poručio joj je Luka bez dlake na jeziku, pa ipak dodao i malu dozu podrške: "Ovo nije tvoja drama, ali ako već gradite neki odnos, mislim da bi trebala biti tu za njega."

Anthony, Luka, Love Island Adria
Anthony, Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Luka je ovom izjavom jasnije nego ikad pokazao što doista misli o Anthonyjevom ponašanju i zrelosti, uvrstivši ga u sam centar svih problema u vili.

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Love Island Adria

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