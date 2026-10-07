Luka bez dlake na jeziku o svom prijatelju: 'Ti želiš izbjeći dramu u vili, a s njim si? Anthony je sama drama!'

Alisa i Luka iskoristili su opći kaos kako bi prokomentirali njezin novi odnos s Anthonyjem, a Luka pritom nije nimalo štedio svog prijatelja iz vile.

Alisa je odlučila potražiti iskreno mišljenje od Luke, kojeg mnogi Islanderi smatraju najrazumnijim i najzrelijim stanarom. Zanimalo ju je kako on iz svoje neutralne perspektive gleda na njezin iznenadni poljubac s Anthonyjem i sve što je uslijedilo:

"Što misliš o ovome što je bilo između mene i Anthonyja?", upitala ga je Alisa bez okolišanja.

Luka nije gubio vrijeme na ublažavanje istine, već je odmah dao vrlo oštar sud o svom prijatelju:

"Pa iskreno, karakterno vas nikad ne bih spojio. Djeluješ mi dosta zrelije od njega, više izbjegavaš tu dramu", izravno joj je rekao Luka.