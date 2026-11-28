Društvenim mrežama već neko vrijeme kruži popularan trend u kojem parovi rekreiraju prepoznatljivu scenu – mladić na ramenu nosi djevojku dok oboje prate stihove velikog hita JAY-Z-ja i Beyoncé '03 Bonnie & Clyde', čiji glavni refren u prijevodu glasi: "Sve što trebam u ovom životu grijeha smo moja djevojka i ja". Ovom izazovu nisu odoljele ni zvijezde showa Love Island Adria , Luka i Mili, koji su se snimili u opuštenom i razigranom izdanju.

Uz objavu na Instagramu Luka je kratko i duhovito poručio pratiteljima: 'Nije teška', dodavši prigodan emotikon i oznake povezane sa showom.

Nije trebalo dugo da se javi i Mili, koja je u komentaru okrenula priču na njegovu snagu i uzvratila: 'Nije da ja nisam teška, nego si ti jak.' Njihova simpatična prepirka odmah je nasmijala pratitelje i prikupila brojne lajkove i reakcije.