Društvenim mrežama već neko vrijeme kruži popularan trend u kojem parovi rekreiraju prepoznatljivu scenu – mladić na ramenu nosi djevojku dok oboje prate stihove velikog hita JAY-Z-ja i Beyoncé '03 Bonnie & Clyde', čiji glavni refren u prijevodu glasi: "Sve što trebam u ovom životu grijeha smo moja djevojka i ja". Ovom izazovu nisu odoljele ni zvijezde showa Love Island Adria, Luka i Mili, koji su se snimili u opuštenom i razigranom izdanju.
Lukin opis i Milin komentar
Uz objavu na Instagramu Luka je kratko i duhovito poručio pratiteljima: 'Nije teška', dodavši prigodan emotikon i oznake povezane sa showom.
Nije trebalo dugo da se javi i Mili, koja je u komentaru okrenula priču na njegovu snagu i uzvratila: 'Nije da ja nisam teška, nego si ti jak.' Njihova simpatična prepirka odmah je nasmijala pratitelje i prikupila brojne lajkove i reakcije.
Ljubav koja ne jenjava nakon showa
Iako su kamere u vili odavno ugašene, Luka i Mili svakodnevnim objavama pokazuju da su i dalje bliski, opušteni i puni humora, a svaki njihov zajednički trenutak izaziva velik interes publike koja ih je pratila kroz show.
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