Luka iz 'Love Islanda' odgovorio na pitanja fanova i otkrio planove: 'Samo još gledamo gdje ćemo živjeti'

Dok polako hvataju korak s obavezama izvan luksuzne vile na Tenerifeu, bivši stanari redovito odgovaraju na znatiželjna pitanja svojih pratitelja na društvenim mrežama. Među njima je bio i Luka, koji je u svom Q&A-ju bez zadrške progovorio o odnosu s Mili, planovima za zajednički život i detaljima koji fanove najviše zanimaju.
Planovi za zajednički život i povratak u stvarnost
Jedno od ključnih pitanja fanova ticalo se upravo njegovog statusa s Mili i toga što im donosi bliska budućnost. Luka je iskreno priznao da je sve još uvijek prilično svježe, ali da su planovi i više nego ozbiljni.
"Još nam je sve što se vani dešava svježe. Živjeti ćemo zajedno. Samo još gledamo gdje ćemo živjeti", poručio je Luka i tako razriješio dileme brojnih obožavatelja koji s oduševljenjem prate svaki njihov korak. Na pitanje kada planiraju posjet Smederevu, dodao je kako planiraju stići za pravoslavni Božić, a možda čak i ranije.
Iskreno o danima u vili i druženju nakon showa
Luka se dotaknuo i same dinamike unutar showa, priznavši da je najteži trenutak za njega bio dan prekida s Lidijom te izazovi poput Flex challengea. Osvrnuo se i na produkciju te komentare gledatelja o tome koliko je prikazano stanje realno: "Samo ću reći jedno, svaka osoba u vili živi svoj dan od 24 sata. Epizoda traje oko sat vremena. Produkcija odlično prikazuje maksimalno."
Što se tiče odnosa s ostalim kandidatima izvan vile, Luka ističe da se većina i dalje druži, ali da su se formirale manje skupine ovisno o tome tko kome više odgovara kao društvo. Također, na pitanje koga bi birao da je bio od prvog dana u showu umjesto kao "bombshell", složio je zanimljiv top 3 u kojem su se našle Mili, Tara i Drina.
Uz romantične objave pod svjetlima grada i jasne planove za budućnost, Luka i Mili nastavljaju uživati u svojoj ljubavi, a fanovi s nestrpljenjem čekaju vidjeti gdje će se par na kraju skrasiti.
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