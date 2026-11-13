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Love Island Adria

Luka iz 'Love Islanda' odgovorio na pitanja fanova i otkrio planove: 'Samo još gledamo gdje ćemo živjeti'

Prva sezona hit showa 'Love Island Adria' možda je završila, ali uzbuđenje oko omiljenih kandidata ne jenjava ni u stvarnom svijetu

RTL.hr
13.11.2026 22:10

Dok polako hvataju korak s obavezama izvan luksuzne vile na Tenerifeu, bivši stanari redovito odgovaraju na znatiželjna pitanja svojih pratitelja na društvenim mrežama. Među njima je bio i Luka, koji je u svom Q&A-ju bez zadrške progovorio o odnosu s Mili, planovima za zajednički život i detaljima koji fanove najviše zanimaju.

Planovi za zajednički život i povratak u stvarnost

Jedno od ključnih pitanja fanova ticalo se upravo njegovog statusa s Mili i toga što im donosi bliska budućnost. Luka je iskreno priznao da je sve još uvijek prilično svježe, ali da su planovi i više nego ozbiljni.

"Još nam je sve što se vani dešava svježe. Živjeti ćemo zajedno. Samo još gledamo gdje ćemo živjeti", poručio je Luka i tako razriješio dileme brojnih obožavatelja koji s oduševljenjem prate svaki njihov korak. Na pitanje kada planiraju posjet Smederevu, dodao je kako planiraju stići za pravoslavni Božić, a možda čak i ranije.

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Instagram

Iskreno o danima u vili i druženju nakon showa

Luka se dotaknuo i same dinamike unutar showa, priznavši da je najteži trenutak za njega bio dan prekida s Lidijom te izazovi poput Flex challengea. Osvrnuo se i na produkciju te komentare gledatelja o tome koliko je prikazano stanje realno: "Samo ću reći jedno, svaka osoba u vili živi svoj dan od 24 sata. Epizoda traje oko sat vremena. Produkcija odlično prikazuje maksimalno."

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Što se tiče odnosa s ostalim kandidatima izvan vile, Luka ističe da se većina i dalje druži, ali da su se formirale manje skupine ovisno o tome tko kome više odgovara kao društvo. Također, na pitanje koga bi birao da je bio od prvog dana u showu umjesto kao "bombshell", složio je zanimljiv top 3 u kojem su se našle Mili, Tara i Drina.

Uz romantične objave pod svjetlima grada i jasne planove za budućnost, Luka i Mili nastavljaju uživati u svojoj ljubavi, a fanovi s nestrpljenjem čekaju vidjeti gdje će se par na kraju skrasiti.

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