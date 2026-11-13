Luka iz 'Love Islanda' odgovorio na pitanja fanova i otkrio planove: 'Samo još gledamo gdje ćemo živjeti'

Prva sezona hit showa 'Love Island Adria' možda je završila, ali uzbuđenje oko omiljenih kandidata ne jenjava ni u stvarnom svijetu

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Dok polako hvataju korak s obavezama izvan luksuzne vile na Tenerifeu, bivši stanari redovito odgovaraju na znatiželjna pitanja svojih pratitelja na društvenim mrežama. Među njima je bio i Luka, koji je u svom Q&A-ju bez zadrške progovorio o odnosu s Mili, planovima za zajednički život i detaljima koji fanove najviše zanimaju.

Planovi za zajednički život i povratak u stvarnost

Jedno od ključnih pitanja fanova ticalo se upravo njegovog statusa s Mili i toga što im donosi bliska budućnost. Luka je iskreno priznao da je sve još uvijek prilično svježe, ali da su planovi i više nego ozbiljni. "Još nam je sve što se vani dešava svježe. Živjeti ćemo zajedno. Samo još gledamo gdje ćemo živjeti", poručio je Luka i tako razriješio dileme brojnih obožavatelja koji s oduševljenjem prate svaki njihov korak. Na pitanje kada planiraju posjet Smederevu, dodao je kako planiraju stići za pravoslavni Božić, a možda čak i ranije.

icon-expand icon-close icon-close Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Instagram

Iskreno o danima u vili i druženju nakon showa

Luka se dotaknuo i same dinamike unutar showa, priznavši da je najteži trenutak za njega bio dan prekida s Lidijom te izazovi poput Flex challengea. Osvrnuo se i na produkciju te komentare gledatelja o tome koliko je prikazano stanje realno: "Samo ću reći jedno, svaka osoba u vili živi svoj dan od 24 sata. Epizoda traje oko sat vremena. Produkcija odlično prikazuje maksimalno."

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