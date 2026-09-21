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Love Island Adria

Luka iz Pule uzdrmao je 'Love Island' vilu! On zna što želi od djevojke: 'S godinama izgled nestane'

Love Island Adria donosi nove uzbudljive obrate! Nakon što su vilu uzdrmale Alja i Marija Tereza, u show ulaze dvojica bombshella. Obojica su visoki, spremni za avanturu i zovu se Luka! Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo

RTL.hr
21.09.2026 13:00

Jedan od njih je Luka (28) koji dolazi iz Pule, bavi se ugostiteljstvom, a velika strast su mu i motori. Ambiciozan je, djeluje samouvjereno, no, kaže, nesigurniji je nego što ljudi misle.

Luka iza sebe ima dvije ozbiljne veze te ističe da su mu u ljubavi najvažnije iskrenost i osjećaj mira. Privlače ga samouvjerene i karizmatične djevojke, a povjerenje mu je najvažnije u vezi. U Love Island dolazi zbog ljubavi, ali i iskustva, dok su mu slava i pažnja samo dodatni bonus. Dugoročno želi ono što zvuči prilično jednostavno – financijsku sigurnost, sretnu obitelj i dovoljno slobode za život izvan posla.

Luka, Love Island Adria
Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Kod partnerice u vezi me zadržava mir, osjećaj mira. Ako pričamo o vezi, s godinama izgled nestane - bitan je mir. U Love Island Adria došao sam zbog novog iskustva, ako se dogodi ljubav - dobro je došla", otkrio je uoči ulaska u vilu Luka. Za sebe će reći da je empatičan i potencijalno simpatičan! Svaki dan mu, kaže, popravi jutarnja kava.

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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Love Island Adria

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