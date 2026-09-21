Luka iz Pule uzdrmao je 'Love Island' vilu! On zna što želi od djevojke: 'S godinama izgled nestane'

Jedan od njih je Luka (28) koji dolazi iz Pule, bavi se ugostiteljstvom, a velika strast su mu i motori. Ambiciozan je, djeluje samouvjereno, no, kaže, nesigurniji je nego što ljudi misle.
Luka iza sebe ima dvije ozbiljne veze te ističe da su mu u ljubavi najvažnije iskrenost i osjećaj mira. Privlače ga samouvjerene i karizmatične djevojke, a povjerenje mu je najvažnije u vezi. U Love Island dolazi zbog ljubavi, ali i iskustva, dok su mu slava i pažnja samo dodatni bonus. Dugoročno želi ono što zvuči prilično jednostavno – financijsku sigurnost, sretnu obitelj i dovoljno slobode za život izvan posla.
"Kod partnerice u vezi me zadržava mir, osjećaj mira. Ako pričamo o vezi, s godinama izgled nestane - bitan je mir. U Love Island Adria došao sam zbog novog iskustva, ako se dogodi ljubav - dobro je došla", otkrio je uoči ulaska u vilu Luka. Za sebe će reći da je empatičan i potencijalno simpatičan! Svaki dan mu, kaže, popravi jutarnja kava.
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