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Love Island Adria

Luka nakon izlaska iz Love Island Adria otkrio o Alji: 'Ona je baš moj tip djevojke'

Luka je napustio Tenerife - i to nakon što su islanderi birali između Mili i njega. 'Love Island Adria' pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

RTL.hr
07.10.2026 10:21

Njegov ulazak u 'Love Island Adria' izazvao je veliku pomutnju, a njegovi potezi utjecali su uvelike na sudbine prvih islandera. Luka je napustio Tenerife - i to nakon što su islanderi birali između Mili i njega. 'Love Island Adria' pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

"Super sam iskreno. Nije mi žao, a i je mi žao što odlazim", otkrio je nakon izlaska Luka. S Aljom je, kaže, njegov odnos išao na bolje tijekom proteklih dana i ona je bila baš, kaže, njegov tip djevojke. Nije slušao ničije savjete, već se pri odabiru osobe s kojom želi biti vodio svojim osjećajem.

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Takav sam da ne želim suditi na riječ, nego da sam dobijem svoj dojam o osobi. Ne želim nikoga kriviti poslije ako pogriješim", iskren je bio Luka, rekavši da mu je žao što se nije imao prilike bolje upoznati s Aljom.

Nije istaknuo nijednu djevojku koja je njegov tip – čak ni bombshell Alisa. "Alisa mi se nije svidjela na prvu, ne bih istaknuo nijednu djevojku, Alja je moj tip. Ipak, bit će mi drago ako joj se netko svidi u kući", zaključio je Luka.

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati.

Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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