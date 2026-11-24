Finalist 'Love Island Adria' Luka podijelio je na društvenim mrežama njemu neugodan i smiješan trenutak u showu. Naime, objavio je video u kojem se vidi kako s prijateljima gleda scenu u kojoj nosi policijsku uniformu kada dolazi u vilu s drugim Lukom. "Mi smo ušli spremni. Mi smo ušli nauljeni", komentirao je.
"Vidjeli smo, s pendrekom u ruci", rekao je njegov prijatelj. "Ja sam odmah znao što će se dogoditi", rekao je Luka kroz smijeh.
"Ovo će biti najgledaniji videi", poručila je jedna pratiteljica u komentaru.
Inače, Luka je s Mili gostovao u epizodi emisije 'Bombaškoljka', gdje su bez zadrške progovorili o tome kako se rodila njihova ljubavna priča. Od prvih suptilnih pogleda i poštovanja prema drugim natjecateljima pa sve do romantičnog poljupca na kiši, odnosa s publikom i iskrenog priznanja za koga su navijali u finalu – par je otkrio brojne detalje koje kamere nisu stigle pokazati.
Prisjećajući se prvih iskrica u vili, Mili je objasnila kako se između nje i Luke ništa nije dogodilo naglo ni forsirano, već sasvim prirodno, kroz male znakove pažnje.
"Sve je krenulo jako suptilno, sve je krenulo tako – pogled, dodir, riječ... I samo smo znali da kad dođe recoupling da ćemo biti u paru. I onda se tu samo nastavilo sve razvijati", ispričala je Mili.
Da su oboje pazili na granice i poštovali odnose unutar vile, potvrdio je i Luka, otkrivši detalj prije nego što su službeno postali par.
"Nije me htjela poljubiti dok nismo u paru", rekao je Luka, na što se Mili odmah nadovezala: "Da, iz poštovanja prema Lidiji. I onda kad smo bili u paru, imali smo jako romantičan prvi poljubac po kiši."
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