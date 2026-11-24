Luka je pokazao na društvenim mrežama da s prijateljima gleda jednu od epizoda 'Love Island Adria'

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Finalist 'Love Island Adria' Luka podijelio je na društvenim mrežama njemu neugodan i smiješan trenutak u showu. Naime, objavio je video u kojem se vidi kako s prijateljima gleda scenu u kojoj nosi policijsku uniformu kada dolazi u vilu s drugim Lukom. "Mi smo ušli spremni. Mi smo ušli nauljeni", komentirao je.

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"Vidjeli smo, s pendrekom u ruci", rekao je njegov prijatelj. "Ja sam odmah znao što će se dogoditi", rekao je Luka kroz smijeh. "Ovo će biti najgledaniji videi", poručila je jedna pratiteljica u komentaru. Inače, Luka je s Mili gostovao u epizodi emisije 'Bombaškoljka', gdje su bez zadrške progovorili o tome kako se rodila njihova ljubavna priča. Od prvih suptilnih pogleda i poštovanja prema drugim natjecateljima pa sve do romantičnog poljupca na kiši, odnosa s publikom i iskrenog priznanja za koga su navijali u finalu – par je otkrio brojne detalje koje kamere nisu stigle pokazati.

icon-expand icon-close icon-close Mili i Luka, Bombaškoljka FOTO: Voyo