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Love Island Adria

Luka nije mogao sakriti oduševljenje čim je stigla ona: 'Hvala produkciji na ovome iznenađenju!'

Ulazak novih bombshella donio je opći val uzbuđenja, a najdeblji profit iz ove situacije izvući će Luka, koji doslovno nije mogao sakriti sreću čim je ugledao novu islandericu

RTL.hr
16.10.2026 16:00

Kada je 30-godišnja Lidia iz Beograda, koreografkinja i instruktorica plesa, samouvjereno ušetala u vilu s namjerom da dečkima pomuti račune, Luka je pao u potpuni trans. Gledajući atraktivnu crnku, uspio je izustiti samo kratke riječi divljenja, priznavši da ne zna što bi rekao osim da je u potpunosti očaran.

Njegova reakcija zabavila je sve u kući. Vidno oraspoložen, obratio se islanderima i produkciji te im se iskreno zahvalio na ovom iznenađenju, ponavljajući kako je napokon dočekao trenutak kojem se tjednima nadao.

Luka i Lidia, Love Island Adria
Luka i Lidia, Love Island Adria FOTO: Voyo

Lidia testirala teren, Luka uskočio kao pravi kavalir

Lidia nije gubila dragocjeno vrijeme te je za prvi razgovor nasamo odabrala Luku i Nikolu. Tijekom ugodnog druženja, zanimalo ju je kakav je Lukin trenutni ljubavni status u vili. On joj je bez oklijevanja priznao da je već treći tjedan u isključivo prijateljskim odnosima s curama, dajući joj jasno do znanja da je teren potpuno slobodan.

Atmosfera se brzo opustila, a Luka se odmah pokazao kao pravi kavalir. Kada ga je Lidia zamolila lepezu jer joj je bilo vruće, Luka je uz osmijeh od uha do uha odmah odjurio po nju. Razgovor je tekao glatko, a oboje su se složili oko najvažnije stvari da u vezama najviše cijene izravnost i čistu iskrenost.

Luka i Lidia, Love Island Adria
Luka i Lidia, Love Island Adria FOTO: Voyo

Odabir kraj vatre: 'On mi je najsimpatičniji!'

Kruna ove nagle kemije dogodila se na večernjoj ceremoniji spajanja parova. Kao nova bombshellica, Lidia je dobila povlasticu prva birati partnera s kojim želi graditi odnos.

Bez imalo oklijevanja, odlučila se upravo za Luku, a pred svima je jasno objasnila svoj potez:

"Luka mi je najsimpatičnija osoba u vili! Sviđa mi se i fizički i mentalno i baš se veselim što ćemo se sada moći bolje upoznati", izjavila je Lidia.

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