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Love Island Adria

'Luka nikad nije izgledao ovako sretno!': Lidia ga potpuno opčinila, a rezultati izazova potvrdili su veliku strast

Emotivna previranja na Tenerifeu donijela su brojne promjene i drame, no jedan se par posebno izdvojio svojom nesalomljivom stabilnošću. Lidia i Luka sve više pokazuju kako su stvoreni jedno za drugo, a njihova nevjerojatna kemija nije prošla nezapaženo ni među ostalim islanderima

RTL.hr
19.10.2026 12:00

U jednom od intimnijih razgovora u vili, Luka nije krio svoje simpatije prema partnerici. Priznao je kako ga je osvojila odmah pri ulasku, a posebno je istaknuo njezin stav, osmijeh i zavodljiv pogled.

"Baš neka pozitivna energija i mislim da se dogodio taj neki klik na prvu", iskreno joj je rekao Luka, ne skrivajući oduševljenje.

Lidia je s velikim osmijehom prihvatila njegove riječi, potvrdivši da i ona osjeća potpuno isto:

"Između mene i Luke je jako prirodna energija. Kliknuli smo i više nego što sam mislila da ćemo", izjavila je vidno raspoložena islanderica, dodajući kako sa svojim novim partnerom dijeli i zaista sjajnu mentalnu konekciju.

Lidia, Luka, Love Island Adria
Lidia, Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Oduševljenje ostalih islanderki

Njihova nevjerojatna usklađenost brzo je postala glavna tema razgovora među ostalim islanderkama. Promatrajući ih sa strane, mnoge su zaključile da izgledaju preslatko zajedno i da zrače posebnom međusobnom srećom.

"Izgledaju tako slično da mislim kako imamo novi pravi par", primijetila je jedna od islanderki tijekom jutarnje kave. Ostale su se složile kako Luka nikada prije nije izgledao ovako sretno i opušteno, što dovoljno govori o utjecaju koji Lidia ima na njega.

Lidia, Love Island Adria
Lidia, Love Island Adria FOTO: Voyo

Rezultati izazova koji potvrđuju sve

Da nije riječ samo o platonskoj povezanosti, pokazao je i popularni plesni izazov u kojem su islanderke senzualnim nastupima podizale puls muškarcima. Službene brojke otkucaja srca potvrdile su ono što su svi u vili već znali upravo je Lidijina izvedba najviše ubrzala Lukin puls! To je samo dodatno dokazalo da se njihova početna iskra polako pretvara u pravu vatru.

Lidia, Love Island Adria
Lidia, Love Island Adria FOTO: RTL

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