'Luka nikad nije izgledao ovako sretno!': Lidia ga potpuno opčinila, a rezultati izazova potvrdili su veliku strast

U jednom od intimnijih razgovora u vili, Luka nije krio svoje simpatije prema partnerici. Priznao je kako ga je osvojila odmah pri ulasku, a posebno je istaknuo njezin stav, osmijeh i zavodljiv pogled.

"Baš neka pozitivna energija i mislim da se dogodio taj neki klik na prvu", iskreno joj je rekao Luka, ne skrivajući oduševljenje.

Lidia je s velikim osmijehom prihvatila njegove riječi, potvrdivši da i ona osjeća potpuno isto:

"Između mene i Luke je jako prirodna energija. Kliknuli smo i više nego što sam mislila da ćemo", izjavila je vidno raspoložena islanderica, dodajući kako sa svojim novim partnerom dijeli i zaista sjajnu mentalnu konekciju.