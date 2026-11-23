U novoj Bombaškoljki Mili i Luka iskreno govore o tome kako je od suptilnih pogleda i poštovanja prema Lidiji nastala njihova ljubavna priča, ali i zašto u finale nisu ušli opterećeni pobjedom nego navijajući za Drinu i Valentina

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Finalisti showa Love Island Adria, Mili i Luka, gostovali su u novoj epizodi emisije Bombaškoljka, gdje su bez zadrške progovorili o tome kako se rodila njihova ljubavna priča. Od prvih suptilnih pogleda i poštovanja prema drugim natjecateljima pa sve do romantičnog poljupca na kiši, odnosa s publikom i iskrenog priznanja za koga su navijali u finalu – par je otkrio brojne detalje koje kamere nisu stigle pokazati.

Suptilni počeci i poštovanje pravila

Prisjećajući se prvih iskrica u vili, Mili je objasnila kako se između nje i Luke ništa nije dogodilo naglo ni forsirano, već sasvim prirodno, kroz male znakove pažnje. "Sve je krenulo jako suptilno, sve je krenulo tako – pogled, dodir, riječ... I samo smo znali da kad dođe recoupling da ćemo biti u paru. I onda se tu samo nastavilo sve razvijati", ispričala je Mili. Da su oboje pazili na granice i poštovali odnose unutar vile, potvrdio je i Luka, otkrivši detalj prije nego što su službeno postali par. "Nije me htjela poljubiti dok nismo u paru", rekao je Luka, na što se Mili odmah nadovezala: "Da, iz poštovanja prema Lidiji. I onda kad smo bili u paru, imali smo jako romantičan prvi poljubac po kiši."

icon-expand icon-close icon-close Mili i Luka, Bombaškoljka FOTO: Voyo

Korak po korak bez pritiska

Za razliku od nekih burnih i naglih preokreta u vili, Mili i Luka ističu da je njihov odnos išao postupno i upravo onim tempom koji im je oboma odgovarao. "Nama je stvarno išlo korak po korak, redoslijed radnje je funkcionirao", naglasio je Luka, objašnjavajući zašto im je njihova priča djelovala toliko prirodno.

icon-expand Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Finale bez opterećenja i podrška Drini i Valentinu

Iako su dogurali do samog finala, Mili i Luka priznaju da u završnicu nisu ušli opterećeni plasmanom ni pobjedom, već spremni na svaki ishod. "Mi smo bili spremni kući ići – ako nam daju priliku, ostat ćemo, ako ne, kul smo", iskreno je rekao Luka, dok je Mili kratko dodala: "Život se nastavlja." Luka je istaknuo kako im je od samog trofeja puno važnije ono što grade izvan vile te podrška koju su dobili od gledatelja. "Nastavljamo se družiti, graditi odnos... Zahvalni smo publici, nama je drago, ali nije nam bilo do pobjede", poručio je Luka, a oboje su pritom bez oklijevanja otkrili tko su bili njihovi favoriti: "Mi smo navijali za Drinu i Valentina."

icon-expand Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Neočekivani preokret u vili

Na kraju razgovora Mili se osvrnula na cijelo iskustvo u vili i priznala da ovakav rasplet nije mogla ni zamisliti prije ulaska u show, ali da je upravo taj neplanirani trenutak promijenio sve. "I desio se Luka, desili smo se mi", zaključila je Mili.

icon-expand Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Instagram