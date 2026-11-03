Mali vodič za veliku odluku: Na što trebate paziti prije nego što date svoj glas za pobjednike 'Love Island Adria'!

Kucnuo je čas za najvažniju i završnu odluku prve sezone dating showa Love Island Adria! Večeras od 21 sat službeno se otvara finalno glasanje koje traje točno 24 sata – sve do srijede, 4. studenoga u 21 sat.

Pobjedu, krunu prvih pobjednika i bogatu nagradu od 50 tisuća eura odnijet će par koji osvoji najviše vaših glasova. Budući da pravo glasa imaju isključivo korisnici platforme Voyo putem službene Love Island Adria aplikacije, svaki je glas izuzetno dragocjen.

Kako biste bili sigurni da donosite pravu odluku, pripremili smo kratki vodič i ključne korake na koje vrijedi obratiti pažnju prije nego što pritisnete gumb za glasanje.