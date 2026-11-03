Mali vodič za veliku odluku: Na što trebate paziti prije nego što date svoj glas za pobjednike 'Love Island Adria'!

Kucnuo je čas za najvažniju i završnu odluku prve sezone dating showa Love Island Adria! Večeras od 21 sat službeno se otvara finalno glasanje koje traje točno 24 sata – sve do srijede, 4. studenoga u 21 sat.
Pobjedu, krunu prvih pobjednika i bogatu nagradu od 50 tisuća eura odnijet će par koji osvoji najviše vaših glasova. Budući da pravo glasa imaju isključivo korisnici platforme Voyo putem službene Love Island Adria aplikacije, svaki je glas izuzetno dragocjen.
Kako biste bili sigurni da donosite pravu odluku, pripremili smo kratki vodič i ključne korake na koje vrijedi obratiti pažnju prije nego što pritisnete gumb za glasanje.
Korak po korak: Što zapravo čini savršen pobjednički par?
Prije nego što donesete konačni sud, postavite si nekoliko jednostavnih pitanja o favoritima:
1. Je li kemija među njima stvarna ili strateška?
Promislite o cijelom njihovom putu u vili. Jesu li emocije rasle prirodno i postupno ili su se intenzivirale tek pred sam kraj showa? Pobjednički par treba odisati iskrenošću i autentičnom povezanošću.
2. Kako su se nosili s preprekama i izazovima?
Svi su parovi prošli kroz testove – od novih bombshella do roditeljskih izazova i sitnih razmirica. Zapitajte se tko je iz konflikata izašao zreliji i stabilniji, a tko je posustao pod pritiskom.
3. Imaju li budućnost u realnom svijetu?
Život u vili na Tenerifeu je bajkovit, no stvarni test nastupa kada se ugase kamere. Koji od preostalih parova djeluje najspremnije za održavanje veze, zajedničke planove i premošćivanje prepreka u svakodnevnom životu?
4. Koliko su vas zabavili i osvojili kao pojedinci i cjelina?
Pobjednici dating showa ne moraju biti savršeni, ali moraju imati ono "nešto" – karizmu, šarm i priču koja vas je držala prikovanima uz ekrane iz epizode u epizode.
Tehnički podsjetnik za glasanje:
Trajanje: Glasanje započinje večeras u 21 sat i traje točno 24 sata (do srijede, 4. studenoga u 21 sat).
Gdje se glasa: Glasati se može isključivo unutar aplikacije Love Island Adria.
Uvjet: Nužno je povezati svoju Love Island Adria aplikaciju s aktivan Voyo računom kako bi vaš glas bio važeći.
Ne propustite povezati vaš Voyo račun s Love Island Adria aplikacijom - jer samo Voyo korisnici imaju moć odlučiti tko uzima pobjedu! Love Island Adria - večeras od 20 sati samo na platformi Voyo.