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Love Island Adria

Mali vodič za veliku odluku: Na što trebate paziti prije nego što date svoj glas za pobjednike 'Love Island Adria'!

Finale prve sezone pokucalo je na vrata, a sudbina preostalih parova i nagrade od 50.000 eura u potpunosti je u rukama Voyo korisnika

RTL.hr
03.11.2026 22:10

Kucnuo je čas za najvažniju i završnu odluku prve sezone dating showa Love Island Adria! Večeras od 21 sat službeno se otvara finalno glasanje koje traje točno 24 sata – sve do srijede, 4. studenoga u 21 sat.

Pobjedu, krunu prvih pobjednika i bogatu nagradu od 50 tisuća eura odnijet će par koji osvoji najviše vaših glasova. Budući da pravo glasa imaju isključivo korisnici platforme Voyo putem službene Love Island Adria aplikacije, svaki je glas izuzetno dragocjen.

Kako biste bili sigurni da donosite pravu odluku, pripremili smo kratki vodič i ključne korake na koje vrijedi obratiti pažnju prije nego što pritisnete gumb za glasanje.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Korak po korak: Što zapravo čini savršen pobjednički par?

Prije nego što donesete konačni sud, postavite si nekoliko jednostavnih pitanja o favoritima:

1. Je li kemija među njima stvarna ili strateška?

Promislite o cijelom njihovom putu u vili. Jesu li emocije rasle prirodno i postupno ili su se intenzivirale tek pred sam kraj showa? Pobjednički par treba odisati iskrenošću i autentičnom povezanošću.

Mili, Love Island Adria
Mili, Love Island Adria FOTO: Instagram

2. Kako su se nosili s preprekama i izazovima?

Svi su parovi prošli kroz testove – od novih bombshella do roditeljskih izazova i sitnih razmirica. Zapitajte se tko je iz konflikata izašao zreliji i stabilniji, a tko je posustao pod pritiskom.

Drina, Love Island Adria
Drina, Love Island Adria FOTO: Instagram

3. Imaju li budućnost u realnom svijetu?

Život u vili na Tenerifeu je bajkovit, no stvarni test nastupa kada se ugase kamere. Koji od preostalih parova djeluje najspremnije za održavanje veze, zajedničke planove i premošćivanje prepreka u svakodnevnom životu?

Alja, Love Island Adria
Alja, Love Island Adria FOTO: Instagram

4. Koliko su vas zabavili i osvojili kao pojedinci i cjelina?

Pobjednici dating showa ne moraju biti savršeni, ali moraju imati ono "nešto" – karizmu, šarm i priču koja vas je držala prikovanima uz ekrane iz epizode u epizode.

Anja, Love Island Adria
Anja, Love Island Adria FOTO: Instagram

Tehnički podsjetnik za glasanje:

Trajanje: Glasanje započinje večeras u 21 sat i traje točno 24 sata (do srijede, 4. studenoga u 21 sat).

Gdje se glasa: Glasati se može isključivo unutar aplikacije Love Island Adria.

Uvjet: Nužno je povezati svoju Love Island Adria aplikaciju s aktivan Voyo računom kako bi vaš glas bio važeći.

Anthony i Alja, Gašper i Anja, Love Island Adria
Anthony i Alja, Gašper i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ne propustite povezati vaš Voyo račun s Love Island Adria aplikacijom - jer samo Voyo korisnici imaju moć odlučiti tko uzima pobjedu! Love Island Adria - večeras od 20 sati samo na platformi Voyo.

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