Marija Tereza nije mogla spavati: 'Svi su već spojeni u neke parove, iako je tek treći dan!'

Iako je iza stanara tek treći dan natjecanja, odnosi u vili razvijaju se brzinom svjetlosti. Brza povezanost pojedinih parova iznenadila je i same sudionike, a Marija Tereza se u razgovoru požalila kako ju je zatekla situacija u kojoj su svi dečki naizgled već zauzeti.
"Malo sam imala poteškoća zaspati. Razmišljala sam o tome kako su svi poprilično već spojeni u neke parove i već su se tu neki odnosi formirali, a to je tek početak showa", iskreno je priznala.
"Došle smo napraviti pomutnju"
Unatoč početnoj zabrinutosti, Marija Tereza je itekako svjesna svoje uloge. Ulazak novih lica u showu uvijek ima isti cilj – testiranje postojećih veza i miješanje karata, a ona ne planira mirno sjediti po strani.
"Znači, treći je dan i mi smo došle kao bonus lica, pa sad moramo tu malo napraviti nešto", najavila je odlučno.
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