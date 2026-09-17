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Love Island Adria

Marija Tereza nije mogla spavati: 'Svi su već spojeni u neke parove, iako je tek treći dan!'

Dolazak novih djevojaka u vilu 'Love Island Adria' unio je potpuni nemir među stanare, a prve tjeskobe već su isplivale na površinu. Nova natjecateljica Marija Tereza otvoreno je priznala kako joj prva noć u kući nije prošla mirno te da su je preplavile neočekivane brige oko odnosa koji su se već stigli formirati

RTL.hr
17.09.2026 14:00

Iako je iza stanara tek treći dan natjecanja, odnosi u vili razvijaju se brzinom svjetlosti. Brza povezanost pojedinih parova iznenadila je i same sudionike, a Marija Tereza se u razgovoru požalila kako ju je zatekla situacija u kojoj su svi dečki naizgled već zauzeti.

"Malo sam imala poteškoća zaspati. Razmišljala sam o tome kako su svi poprilično već spojeni u neke parove i već su se tu neki odnosi formirali, a to je tek početak showa", iskreno je priznala.

Marija Tereza, Love Island Adria
Marija Tereza, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Došle smo napraviti pomutnju"

Unatoč početnoj zabrinutosti, Marija Tereza je itekako svjesna svoje uloge. Ulazak novih lica u showu uvijek ima isti cilj – testiranje postojećih veza i miješanje karata, a ona ne planira mirno sjediti po strani.

"Znači, treći je dan i mi smo došle kao bonus lica, pa sad moramo tu malo napraviti nešto", najavila je odlučno.

Marija Tereza, Love Island Adria
Marija Tereza, Love Island Adria FOTO: Voyo

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