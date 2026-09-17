Marija Tereza nije mogla spavati: 'Svi su već spojeni u neke parove, iako je tek treći dan!'

Iako je iza stanara tek treći dan natjecanja, odnosi u vili razvijaju se brzinom svjetlosti. Brza povezanost pojedinih parova iznenadila je i same sudionike, a Marija Tereza se u razgovoru požalila kako ju je zatekla situacija u kojoj su svi dečki naizgled već zauzeti.

"Malo sam imala poteškoća zaspati. Razmišljala sam o tome kako su svi poprilično već spojeni u neke parove i već su se tu neki odnosi formirali, a to je tek početak showa", iskreno je priznala.