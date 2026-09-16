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Love Island Adria

Marija Tereza ušla u vilu i odmah bacila oko na Roberta, no uslijedio je hladan tuš: 'Nije mi privlačna nimalo'

Dolazak novih bombshell djevojaka već je ozbiljno uzdrmao odnose u 'Love Islandu Adria'. Dok su se među prvim parovima tek počele stvarati simpatije i prve povezanosti, nove djevojke dobile su priliku upoznati Islandere i provjeriti može li se među njima roditi nešto više

RTL.hr
16.09.2026 22:45

Marija Tereza posebno je bacila oko na Roberta koji je već pronašao djevojku s kojom želi nastaviti svoju ljubavnu avanturu. Nije skrivala da ga želi bolje upoznati, no čini se da interes zasad nije obostran.

Iako je njezin dolazak otvorio mogućnost za potpuno novi ljubavni zaplet, on joj je dao do znanja da mu se sviđa Loren s kojom je trenutačno u paru. Otkrio je i da među njima osjeća posebnu povezanost koju zasad ne želi dovoditi u pitanje.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

A kada je ostao sam, bio je još direktniji. Bez okolišanja je priznao što zapravo misli o Mariji Terezi i mogućnosti da se među njima dogodi nešto više. "Meni ona nije privlačna nimalo, nemam nikakav interes za nju", poručio je.

No u 'Love Islandu Adria' stvari se mogu promijeniti preko noći, a bombshell djevojke nisu u vilu stigle kako bi samo promatrale postojeće parove. Hoće li ona ipak pokušati osvojiti njegovu pažnju i kako će na sve reagirati djevojka s kojom je već ostvario posebnu povezanost?

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Love Island Adria

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