Marija Tereza ušla u vilu i odmah bacila oko na Roberta, no uslijedio je hladan tuš: 'Nije mi privlačna nimalo'

Iako je njezin dolazak otvorio mogućnost za potpuno novi ljubavni zaplet, on joj je dao do znanja da mu se sviđa Loren s kojom je trenutačno u paru. Otkrio je i da među njima osjeća posebnu povezanost koju zasad ne želi dovoditi u pitanje.

Marija Tereza posebno je bacila oko na Roberta koji je već pronašao djevojku s kojom želi nastaviti svoju ljubavnu avanturu. Nije skrivala da ga želi bolje upoznati, no čini se da interes zasad nije obostran.

A kada je ostao sam, bio je još direktniji. Bez okolišanja je priznao što zapravo misli o Mariji Terezi i mogućnosti da se među njima dogodi nešto više. "Meni ona nije privlačna nimalo, nemam nikakav interes za nju", poručio je.

No u 'Love Islandu Adria' stvari se mogu promijeniti preko noći, a bombshell djevojke nisu u vilu stigle kako bi samo promatrale postojeće parove. Hoće li ona ipak pokušati osvojiti njegovu pažnju i kako će na sve reagirati djevojka s kojom je već ostvario posebnu povezanost?

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