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Love Island Adria

Matea iz 'Gospodina Savršenog' pozirala s islanderom Tonijem pa otkrila: 'On nije jedini'

Matea Novačić, koju su gledatelji upoznali u 'Gospodinu Savršenom', pohvalila se zanimljivim susretom s Tonijem iz 'Love Island Adria'. Njihovu zajedničku fotografiju popratila je duhovitim komentarima, a posebno se našalila na račun njegova ukusa za žene

RTL.hr
23.10.2026 09:29

Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Matea Novačić nasmijala je pratitelje na društvenim mrežama objavivši fotografiju s Tonijem, sudionikom showa 'Love Island Adria'.

"Meni sekunda, njemu uspomena za cijeli život", našalila se Matea uz njihovu zajedničku fotografiju.

No, tu nije stala sa šalama. Naime, Toni je tijekom sudjelovanja u showu 'Love Island Adria' otkrio kako su njegov tip starije plavuše, a Matea nije propustila priliku našaliti se i na račun te izjave.

Matea, Gospodin Savršeni, Boris, Love Island UK
Matea, Gospodin Savršeni, Boris, Love Island UK FOTO: Instagram

"Toni u Zagrebu pored starije plavuše", napisala je uz fotografiju.

U sljedećem Instagram Storyju otkrila je da Toni nije jedini sudionik 'Love Islanda' s kojim ima zajedničku fotografiju. Naime, objavila je i fotografiju s Borisom, Slovencem koji je sudjelovao u britanskoj verziji popularnog ljubavnog showa, 'Love Island UK', koji također možete gledati na platformi Voyo.

Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

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