Matea iz 'Gospodina Savršenog' pozirala s islanderom Tonijem pa otkrila: 'On nije jedini'

No, tu nije stala sa šalama. Naime, Toni je tijekom sudjelovanja u showu 'Love Island Adria' otkrio kako su njegov tip starije plavuše, a Matea nije propustila priliku našaliti se i na račun te izjave.

"Meni sekunda, njemu uspomena za cijeli život", našalila se Matea uz njihovu zajedničku fotografiju.

Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Matea Novačić nasmijala je pratitelje na društvenim mrežama objavivši fotografiju s Tonijem, sudionikom showa 'Love Island Adria' .

"Toni u Zagrebu pored starije plavuše", napisala je uz fotografiju.

U sljedećem Instagram Storyju otkrila je da Toni nije jedini sudionik 'Love Islanda' s kojim ima zajedničku fotografiju. Naime, objavila je i fotografiju s Borisom, Slovencem koji je sudjelovao u britanskoj verziji popularnog ljubavnog showa, 'Love Island UK', koji također možete gledati na platformi Voyo.

Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!