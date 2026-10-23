Matea iz 'Gospodina Savršenog' pozirala s islanderom Tonijem pa otkrila: 'On nije jedini'

Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Matea Novačić nasmijala je pratitelje na društvenim mrežama objavivši fotografiju s Tonijem, sudionikom showa 'Love Island Adria'.
"Meni sekunda, njemu uspomena za cijeli život", našalila se Matea uz njihovu zajedničku fotografiju.
No, tu nije stala sa šalama. Naime, Toni je tijekom sudjelovanja u showu 'Love Island Adria' otkrio kako su njegov tip starije plavuše, a Matea nije propustila priliku našaliti se i na račun te izjave.
"Toni u Zagrebu pored starije plavuše", napisala je uz fotografiju.
U sljedećem Instagram Storyju otkrila je da Toni nije jedini sudionik 'Love Islanda' s kojim ima zajedničku fotografiju. Naime, objavila je i fotografiju s Borisom, Slovencem koji je sudjelovao u britanskoj verziji popularnog ljubavnog showa, 'Love Island UK', koji također možete gledati na platformi Voyo.
Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!