Matija ušao u Love Island Adria i oduševio Laru: 'Jako sam iskrena osoba i povjerenje dajem dok se ne iznevjeri'

Matija je ušao u Love Island Adria, a na prvu su mu se svidjele Lara i Alja. Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

Matija (25) dolazi iz Novog Sada i po zanimanju je poduzetnik. Obitelj mu je jedna od najvažnijih stvari u životu. Oduvijek se ugleda na oca, čije su ga priče o propuštenim prilikama naučile da u životu treba riskirati i iskoristiti prilike koje mu se pružaju. Trenutačno mu je karijera na prvome mjestu, odlučio je istražiti nove mogućnosti, posebno u svijetu nekretnina u Dubaiju, gdje vidi priliku za uspješnu budućnost.

"Dosta sam proputovao svijeta, radio na tri kontinenta, ostao mi je još jedan ispit na fakultetu. Bavio sam se pet sportova u životu. Brutalno sam iskrena osoba, povjerenje dajem dok se ne iznevjeri. Na djevojci primijetim prvo stav i osmijeh", otkrio je Matija o sebi. "Djevojka me može impresionirati inteligencijom i zrelošću. Biti bombshell ovako kasno - ne znam, pritisak je uvijek isti, ne osjećam nekakav dodatni pritisak", zaključio je.