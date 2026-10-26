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Love Island Adria

Matija ušao u Love Island Adria i oduševio Laru: 'Jako sam iskrena osoba i povjerenje dajem dok se ne iznevjeri'

Matija (25) dolazi iz Novog Sada i po zanimanju je poduzetnik. Obitelj mu je jedna od najvažnijih stvari u životu. Oduvijek se ugleda na oca, čije su ga priče o propuštenim prilikama naučile da u životu treba riskirati i iskoristiti prilike koje mu se pružaju

RTL.hr
26.10.2026 12:15

Matija je ušao u Love Island Adria, a na prvu su mu se svidjele Lara i Alja. Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

Matija (25) dolazi iz Novog Sada i po zanimanju je poduzetnik. Obitelj mu je jedna od najvažnijih stvari u životu. Oduvijek se ugleda na oca, čije su ga priče o propuštenim prilikama naučile da u životu treba riskirati i iskoristiti prilike koje mu se pružaju. Trenutačno mu je karijera na prvome mjestu, odlučio je istražiti nove mogućnosti, posebno u svijetu nekretnina u Dubaiju, gdje vidi priliku za uspješnu budućnost.

"Dosta sam proputovao svijeta, radio na tri kontinenta, ostao mi je još jedan ispit na fakultetu. Bavio sam se pet sportova u životu. Brutalno sam iskrena osoba, povjerenje dajem dok se ne iznevjeri. Na djevojci primijetim prvo stav i osmijeh", otkrio je Matija o sebi. "Djevojka me može impresionirati inteligencijom i zrelošću. Biti bombshell ovako kasno - ne znam, pritisak je uvijek isti, ne osjećam nekakav dodatni pritisak", zaključio je.

Matija, Love Island Adria
Matija, Love Island Adria FOTO: RTL

Kad je riječ o ljubavi, Matija zna što želi i ne voli igrati igrice. Za sebe kaže da je iskren, direktan i da uvijek stoji iza svojih riječi. Ženama prilazi samouvjereno, ali s poštovanjem, a odbijanje prihvaća bez drame. Privlače ga fit djevojke, lijep osmijeh, izražajne oči i samouvjerenost. Ipak, izgled nije sve – želi partnericu koja ima vlastite interese, ambicije i svoj život jer i sam ima velike planove koje želi ostvariti.

"Lara mi je privukla pažnju definitivno, a Alja mi je također privukla pažnju. Lara mi je zasad privukla pažnju", zaključio je.

Iako mu je karijera trenutačno prioritet, Matija zna cijeniti male stvari koje vezu čine posebnom. Idealno zajedničko vrijeme za njega uključuje kuhanje, gledanje filmova, večeru u dobrom restoranu ili spontanu vožnju bez posebnog plana. Voli iznenaditi djevojku pažljivom gestom ili malim poklonom, a za sebe kaže da nije osobito ljubomoran i da partnerici nikada ne bi ograničavao slobodu. Ono što mu ipak ne odgovara jest neizvjesnost – kad mu se netko svidi, želi otvoreno razgovarati i znati na čemu je.

Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

matija love island adria
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