'Mene ne možeš manipulirati!': Lara i Toni prekinuli nakon žestoke svađe, pale teške optužbe

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Sve je počelo jutarnjim prigovorima kada se Lara požalila na Tonijevo neobično ponašanje koje ju je izbacilo iz takta. "Ima fetiš da mi liže uši i gura prste u pupak. To traje već pet, šest dana", priznala je Lara i dodala kako se nadala da je riječ o šali, no očigledno nije bilo tako. Sukob je brzo eskalirao u otvorenu raspravu. Lara je Tonija direktno optužila za izvrtanje situacije. "Smeta mi to što preokrećeš priču... Ja ne mogu da razgovaram sa manipulatorima", odbrusila mu je, jasno dajući do znanja da takav odnos ne želi tolerirati te mu poručila: "Ja njemu kažem što mi smeta sve i smeta mi to što preokreće priču kao da je neka žrtva... i onda on kaže neću više ni spavati s tobom ako se tako ponašaš."

icon-expand icon-close icon-close Lara i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Manjak komunikacije i teške riječi

Toni je u svoju obranu pokušao objasniti da mu je žao, iako nije bio najspretniji u izražavanju emocija. "Ja sam možda pogriješio u nekim situacijama. Stvarno razmišljam kako da ti kažem da ne zvuči glupo. Ja mislim da to ne ide", rekao je nesigurno pred djevojkom. Njegov odgovor samo je dodatno razljutio Laru koja nije štedjela riječi te ga je žestoko napala. "Koliko ti imaš moždanih stanica u svom mozgu da ti ne možeš sastaviti prosto proširenu rečenicu? Ja mislim da ti uopće ništa ne pričaš i da ne možeš voditi konverzaciju", poručila mu je oštro. Zamjerila mu je i potpuni manjak interesa, ističući: "Od početka nemaš interesovanje za mene i nikada ga nisi imao. Mene gledaš kao da sam ja tvoja sigurna opcija u kući. Ti meni ništa nisi uzvratio. Nikad me ne pitaš."

icon-expand Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Konačni prekid i neočekivani obrat