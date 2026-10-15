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Love Island Adria

'Mene ne možeš manipulirati!': Lara i Toni prekinuli nakon žestoke svađe, pale teške optužbe

Kratka romansa između Lare i Tonija neslavno je završila uslijed niza nesuglasica oko komunikacije i ponašanja, a teške riječi padale su s obje strane

RTL.hr
15.10.2026 22:20

Sve je počelo jutarnjim prigovorima kada se Lara požalila na Tonijevo neobično ponašanje koje ju je izbacilo iz takta. "Ima fetiš da mi liže uši i gura prste u pupak. To traje već pet, šest dana", priznala je Lara i dodala kako se nadala da je riječ o šali, no očigledno nije bilo tako. 

Sukob je brzo eskalirao u otvorenu raspravu. Lara je Tonija direktno optužila za izvrtanje situacije. "Smeta mi to što preokrećeš priču... Ja ne mogu da razgovaram sa manipulatorima", odbrusila mu je, jasno dajući do znanja da takav odnos ne želi tolerirati te mu poručila: "Ja njemu kažem što mi smeta sve i smeta mi to što preokreće priču kao da je neka žrtva... i onda on kaže neću više ni spavati s tobom ako se tako ponašaš."

Lara i Luka, Love Island Adria
Lara i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Manjak komunikacije i teške riječi

Toni je u svoju obranu pokušao objasniti da mu je žao, iako nije bio najspretniji u izražavanju emocija. "Ja sam možda pogriješio u nekim situacijama. Stvarno razmišljam kako da ti kažem da ne zvuči glupo. Ja mislim da to ne ide", rekao je nesigurno pred djevojkom.

Njegov odgovor samo je dodatno razljutio Laru koja nije štedjela riječi te ga je žestoko napala. "Koliko ti imaš moždanih stanica u svom mozgu da ti ne možeš sastaviti prosto proširenu rečenicu? Ja mislim da ti uopće ništa ne pričaš i da ne možeš voditi konverzaciju", poručila mu je oštro. Zamjerila mu je i potpuni manjak interesa, ističući: "Od početka nemaš interesovanje za mene i nikada ga nisi imao. Mene gledaš kao da sam ja tvoja sigurna opcija u kući. Ti meni ništa nisi uzvratio. Nikad me ne pitaš."

Lara i Toni, Love Island Adria
Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Konačni prekid i neočekivani obrat

Toni je bio vidno pogođen njezinim riječima te joj je odgovorio kako je tvrdnja o "sigurnoj opciji" najgluplja stvar koju je mogla reći. Lara je tada stavila konačnu točku na i te prekinula njihov odnos: "Nismo jedno za drugo, ne moramo biti jedno za drugo i to je to. Ja radim s djecom već dvije i pol godine i mogu slobodno reći da s nekom djecom od pet godina mogu bolje komunicirati i bolje znam kako se osjećaju, nego on s dvadeset."

Toni je njihov prekid kratko i rezignirano prokomentirao riječima: "Ne mislim da je bio dobar prekid. Mislim da je bio glup prekid. Ali što ću?" Ipak, večernje okupljanje oko vatre donijelo je potpuni šok. Unatoč teškim riječima i svađi, Toni je pred svima ponovno odabrao Laru za partnericu. "Ja biram ovu osobu iako smo se danas posvađali.", izjavio je.

Ostaje za vidjeti kako će Lara reagirati na ovaj neočekivani Tonijev potez i hoće li njihova turbulentna veza ipak dobiti novu priliku.

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Love Island Adria

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