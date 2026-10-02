Mijo napustio Love Island Adria pa poručio: 'Ne bih ništa napravio drugačije! Alisa i Valentin su pred pucanjem, on naginje Drini'

Mijo je u Love Island Adria ušao kao bombshell, a vrlo brzo je vilu na Tenerifeu napustio. Na zadnjem spajanju ostao je bez para, a to je, kaže, i očekivao s obzirom na to da su birale djevojke. "Iskreno, očekivao sam. Najviše me svojim odabirom iznenadila Alisa", komentirao je Mijo nakon izlaska iz vile.

Da dobije drugu priliku - ne bi napravio ništa drugačije. "Bio sam svoj, ne bih napravio ništa drugačije, ostajem pri tome. Iskreno, nije mi žao što nisam napravio nešto drugačije. Ušao sam prije tri dana i mislim da sam napravio sve kako treba", jasan je Mijo. S Anjom je, dodaje, najbolje kliknuo. "S njom sam imao najbolju povezanost, a s Aljom su razgovori isto dobro tekli, više na prijateljskoj bazi i na šalu", iskren je Mijo.

Nije mogao istaknuti tko je najveći igrač, no smatra da se trenutačno najviše zahuktava između Alise i Valentina. "Pred pucanjem su možda Alisa i Valentin, on naginje više ka Drini nego prema njoj", zaključuje Mijo. "Ekipi bih poručio da ostanu takvi kakvi jesu, bilo mi je drago i nezaboravno iskustvo", pozdravio se Mijo sa svojim prijateljima iz vile.

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.