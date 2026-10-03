Mili i Anja se rasplakale jedna pred drugom nakon gorke istine: 'Znam da poslije ovoga više neću biti ista'

Dok su Drina i Mili u sobi zbrajale dojmove i pokušavale posložiti misli, pridružile su im se Alja i Anja a atmosfera je u sekundi postala nabijena iskrenošću kakvu u showu rijetko viđamo

Anja je donijela odluku da prekine sve kalkulacije i otvori karte do kraja. U pravom, dirljivom ženskom razgovoru, odlučila je Mili ispričati potpunu istinu o Gašperovom ponašanju.

Iskrena istina o Gašperovom flertovanju

Suprotno onome u što je Mili čvrsto vjerovala da su ona i Gašper zatvoren par i da njega druge djevojke ne zanimaju Anja joj je izravno i bez uvijanja priznala da situacija na terenu izgleda sasvim drugačije. Otkrila joj je da Gašper uopće nije toliko rezerviran koliko se čini te da koristi svaku priliku za flert. Unatoč tome što bi takva spoznaja u dating formatima obično izazvala svađu i napad, reakcija djevojaka iznenadila je sve. Razgovor pune podrške i ženske solidarnosti ubrzo je krenuo u potpuno neočekivanom smjeru.

icon-expand icon-close icon-close Mili i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Neočekivani preokret: Suze i zagrljaji u sobi

Gledajući koliko istina pogađa Mili, Anja se od preplavljujućih emocija i suosjećanja slomila i briznula u plač. Vidjevši je u suzama, Mili umjesto ljutnje pokazala je ogromnu zrelost i staloženost te je krenula tješiti upravo Anju. Ubrzo su se obje rasplakale, a u emotivni trenutak uključile su se i Drina i Alja. Sve četiri djevojke završile su u čvrstom, zajedničkom zagrljaju, pružajući si međusobnu podršku u trenutku kad su maske u potpunosti pale.

icon-expand Anja i Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Poslije ovoga više neću biti ista'

Kada su se strasti malo smirile, Mili je izgovorila rečenice koje dokazuju da je u njoj napokon pukla iluzija u kojoj je živjela, ali i da gorka spoznaja mijenja sve iz korijena. "Mislim da sam to sve osjećala u sebi, ali sam na to sve gledala drugačije zato što mi je tako bilo lakše. Teško mi je jer znam da poslije ovoga ja neću biti ista", priznala je Mili u suzama, potpuno svjesna da je njezin odnos s Gašperom došao do točke s koje nema povratka na staro.

icon-expand Anja i Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo