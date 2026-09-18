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Mili i Gašper u strastvenom poljupcu pred svima: 'On je jedini dečko kojeg želim poljubiti!'

Mili i Gašper potvrdili su status najstabilnijeg para. Vrući dnevni izazov donio je bezbroj spletki, no Mili je pred kamerama i stanarima jasno dala do znanja tko drži jedini ključ njezinog srca

RTL.hr
18.09.2026 12:00

Tijekom izazova u kojem su se djevojke prerušene u seksi stjuardese spuštale niz vodeni tobogan i odgovarale na provokativna pitanja, Mili nije željela kalkulirati niti igrati igrice. Čim je došao red na nagradni poljubac, bez sekunde dvoumljenja poslala je jasnu poruku cijeloj vili.

"Jedini dečko kojeg ja želim poljubiti u ovoj vili je, naravno, moj", poručila je Mili pa se strastveno prepustila poljupcu s Gašperom, na oduševljenje ostalih stanara.

Mili, Gašper, Love Island Adria
Mili, Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Prvi na redu i bez sekunde dvoumljenja

Njezina odanost nagrađena je već na večernjoj ceremoniji spajanja parova. Kao prvi na redu, Gašper je samouvjereno stao pred okupljene i odmah prozvao upravo Mili, naglasivši kako mu je privukla pažnju još od prvog dana te da se jedino uz nju osjeća potpuno opušteno.

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