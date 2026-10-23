Mili i Lara progovorile o ljubavnim nevoljama pa okrivile Alju i Anju za kraj svojih veza

Odnosi među islanderima mijenjaju se iz dana u dan, a nakon brojnih ljubavnih uspona i padova pojedini su islanderi počeli ozbiljno preispitivati svoje dosadašnje odluke

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Mili i Lara odlučile su sasvim otvoreno porazgovarati o svojim iskustvima u vili. Budući da su obje trenutačno slobodne, prisjetile su se dosadašnjih ljubavnih izbora te otkrile bi li danas išta odradile drugačije da mogu vratiti vrijeme.

Lara o Anthonyju: 'Trebali smo krenuti prijateljskim putem'

Razgovor je započela Mili postavivši pitanje Lari, koju je zanimalo bi li išta promijenila od trenutka ulaska u vilu. Lara je bez puno razmišljanja priznala kako se ne kaje zbog svog izbora Anthonyja, no priznaje da bi u ponovljenoj situaciji ipak postavila drugačije temelje.

icon-expand icon-close icon-close Lara i Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Lara smatra kako su ona i Anthony od samog početka imali izrazito snažnu fizičku povezanost, ali im je nedostajala kvalitetnija komunikacija. Zbog toga je priznala kako bi voljela da su najprije krenuli prijateljskim putem i bolje se upoznali prije nego što su se prepustili snažnim osjećajima.

icon-expand Anthony i Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Mili o Gašperu: 'Prebrzo sam se zaletjela'

Nakon što je saslušala Laru, Mili je također otvoreno progovorila o svom izboru Gašpera. Istaknula je kako ne žali što je izabrala upravo njega jer joj se od svih muškaraca u vili najviše svidio te je bio jedini zbog kojeg su joj, kako je slikovito opisala, baš "zasjale oči". Ipak, Mili je svjesna da bi neke stvari danas odradila znatno opreznije. Kada je riječ o Gašperu, žao joj je što se toliko brzo zaletjela u taj odnos umjesto da je sebi dala više vremena za bolje upoznavanje.

icon-expand Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Slovenke su nam otele dečke'

Analizirajući svoje ljubavne brodolome, obje su došle do zaključka da su ključni problem predstavljali paralelni odnosi koje su Anthony i Gašper gradili s drugim djevojkama. Točnije, u cijelu su se priču uplele Slovenke – Alja i Anja. Anja je u međuvremenu izgradila sve čvršći odnos s Gašperom, dok se Alja zbližila s Anthonyjem, ostavljajući Mili i Laru po strani.

icon-expand Alja i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo