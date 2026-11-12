Mili i Luka potvrdili da im je romansa nakon vile jača nego ikad: 'Idemo negdje...'

Njihov put u luksuznoj vili na Tenerifeu bio je ispunjen lijepim trenucima, a stabilnost i prisan odnos doveli su ih sve do samog finala. I dok su neki parovi nakon završetka showa krenuli svatko svojim putem, Mili i Luka dokazuju da njihova priča tek pravi zamah u vanjskom svijetu.
Sudeći prema najnovijoj fotografiji koju je Mili podijelila na društvenim mrežama, par provodi vrijeme zajedno, a uz zagonetan opis i emotikone srca, jasno je da planiraju nove zajedničke avanture. Luka, koji ju nježno grli s leđa dok poziraju pred ogledalom, pokazuje koliko su bliski i zaljubljeni.
Fanovi oduševljeni novim koracima
Obožavatelji s velikim oduševljenjem prate svaki njihov korak na društvenim mrežama, a podrška za ovaj par ne jenjava ni tjednima nakon završetka emitiranja. Mili i Luka još jednom su potvrdili da su jedna od najljepših uspomena ove sezone, a sudeći po osmijesima, njihova ljubavna idila tek počinje!
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