Mili i Luka potvrdili da im je romansa nakon vile jača nego ikad: 'Idemo negdje...'

Njihov put u luksuznoj vili na Tenerifeu bio je ispunjen lijepim trenucima, a stabilnost i prisan odnos doveli su ih sve do samog finala. I dok su neki parovi nakon završetka showa krenuli svatko svojim putem, Mili i Luka dokazuju da njihova priča tek pravi zamah u vanjskom svijetu.

Sudeći prema najnovijoj fotografiji koju je Mili podijelila na društvenim mrežama, par provodi vrijeme zajedno, a uz zagonetan opis i emotikone srca, jasno je da planiraju nove zajedničke avanture. Luka, koji ju nježno grli s leđa dok poziraju pred ogledalom, pokazuje koliko su bliski i zaljubljeni.