U novoj epizodi Bombaškoljke gosti su Mili i Luka, koji su bez zadrške progovorili o tome kako su od prijatelja postali par, ali i o neuspjelim povezanostima u vili, teškom prekidu s Gašperom, odnosima s ostalim islanderima i planovima nakon showa

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U novoj epizodi Bombaškoljke gosti su Mili i Luka, koji su otvoreno progovorili o svemu što se događalo u vili Love Island Adria. Od prvih koraka i prijateljstva pa sve do neuspjelih povezanosti, prekida s Gašperom, odnosa s ostalim islanderima i planova za budućnost – razgovor je donio niz iskrenih detalja.

Od prijateljstva do klikanja

Razgovarajući o svojim počecima, Mili i Luka osvrnuli su se na to kako se njihov odnos razvijao daleko od onoga što su isprva zamišljali. Mili nije krila da na Luku u početku nije gledala romantično. "U početku sam Luku gledala isključivo kao prijatelja", priznala je Mili, dodajući da se prava promjena nije dogodila preko noći, već kroz zajedničko vrijeme i dinamiku u vili. "Suptilno se desilo, bio je trenutak kad smo se pogledali i kliknuli", opisala je Mili trenutak kada se među njima rodilo nešto više.

icon-expand icon-close icon-close Mili i Luka, Bombaškoljka FOTO: Voyo

Neuspjele povezanosti i prekid s Gašperom

Velik dio razgovora posvećen je i neuspjelim povezanostima te turbulentnim trenucima u vili, posebno odnosu Mili i Gašpera. Mili je priznala da je prekid za nju bio iznenađenje jer je iz svoje perspektive cijelu priču doživljavala bitno drukčije. "Nisam očekivala zato što je meni taj odnos u mojoj glavi izgledao mnogo drugačije", iskreno je rekla Mili. Luka se osvrnuo na situaciju sa svoje strane i progovorio o tome kako je sve to izgledalo ostalima koji su svjedočili napetim trenucima i suzama. "Nikom nije bilo lako to gledati njihov odnos, osobu koja plače, nadali smo se da će to šta prije dovesti kraju i osvijestiti šta se dešava. Njihovi karakteri ne znam kako bi funkcionirali zajedno", komentirao je Luka.

icon-expand Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Instagram

Ostali islanderi i planovi za budućnost