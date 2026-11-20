U novoj epizodi Bombaškoljke gosti su Mili i Luka, koji su otvoreno progovorili o svemu što se događalo u vili Love Island Adria. Od prvih koraka i prijateljstva pa sve do neuspjelih povezanosti, prekida s Gašperom, odnosa s ostalim islanderima i planova za budućnost – razgovor je donio niz iskrenih detalja.
Od prijateljstva do klikanja
Razgovarajući o svojim počecima, Mili i Luka osvrnuli su se na to kako se njihov odnos razvijao daleko od onoga što su isprva zamišljali. Mili nije krila da na Luku u početku nije gledala romantično.
"U početku sam Luku gledala isključivo kao prijatelja", priznala je Mili, dodajući da se prava promjena nije dogodila preko noći, već kroz zajedničko vrijeme i dinamiku u vili.
"Suptilno se desilo, bio je trenutak kad smo se pogledali i kliknuli", opisala je Mili trenutak kada se među njima rodilo nešto više.
Neuspjele povezanosti i prekid s Gašperom
Velik dio razgovora posvećen je i neuspjelim povezanostima te turbulentnim trenucima u vili, posebno odnosu Mili i Gašpera. Mili je priznala da je prekid za nju bio iznenađenje jer je iz svoje perspektive cijelu priču doživljavala bitno drukčije.
"Nisam očekivala zato što je meni taj odnos u mojoj glavi izgledao mnogo drugačije", iskreno je rekla Mili.
Luka se osvrnuo na situaciju sa svoje strane i progovorio o tome kako je sve to izgledalo ostalima koji su svjedočili napetim trenucima i suzama.
"Nikom nije bilo lako to gledati njihov odnos, osobu koja plače, nadali smo se da će to šta prije dovesti kraju i osvijestiti šta se dešava. Njihovi karakteri ne znam kako bi funkcionirali zajedno", komentirao je Luka.
Ostali islanderi i planovi za budućnost
Mili i Luka dotaknuli su se i dinamike s ostalim islanderima, komentirajući tko im je najviše sjeo, tko je unosio najviše drame te kakvi su odnosi ostali nakon izlaska iz vile. Nisu zaobišli ni pitanje što ih čeka dalje.
Govoreći o planovima za budućnost, otkrili su kako gledaju na život izvan showa, nove prilike i ono što žele graditi u stvarnom svijetu, ostavljajući dojam da je njihova priča tek dobila novo poglavlje.
Sve epizode Bombaškoljke i novu sezonu Love Island SAD pratite ekskluzivno na platformi Voyo!