Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Mili iskreno o osjećajima u vili: 'Jako je teško da uđe netko tko će mi se svidjeti više od Gašpera!'

Iako pojedini stanari sumnjaju u njihovu iskrenost i predviđaju krah čim uđu nove 'bombe', Mili i Gašper pred kamerama su otvoreno priznali da su od prvog dana nerazdvojni te da među njima od samog početka lete prave iskre

RTL.hr
20.09.2026 09:30

Mili nije skrivala koliko ju je Gašper očarao već pri prvom spajanju, istaknuvši da je odmah osjetila posebnu energiju koju nitko drugi u vili nije uspio probuditi.

"Osjetila sam nešto u trbuhu što nisam osjetila ni u jednom trenutku prije. Kad s nekim ostvarim konekciju, mene više ništa drugo ne interesira i jako je teško da uđe netko tko će mi se svidjeti više od Gašpera", samouvjereno je poručila Mili.

Mili, Gašper, Love Island Adria
Mili, Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Sumnje u vili i opasne provokacije

I dok Gašper uz osmijeh poručuje da bi svakom novom muškarcu dao najviše deset minuta za razgovor s Mili prije nego što preuzme stvar u svoje ruke, pojedini natjecatelji tvrde da je veza čvršća s njezine strane. Jovan je čak javno bacio udicu izjavivši kako vjeruje da će se Gašper brzo prebaciti na drugu stranu čim uđe neka atraktivna 'bombshell' djevojka.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

mili love island adria mili gašper love island
Love Island Adria

Tara isprovocirala Anthonyja pred svima: 'Ti se najviše bojiš konkurencije!'

Love Island Adria

Uspon i pad odnosa Lare i Anthonyja u 'Love Islandu Adria': Od strasti do potpunog kaosa

Moglo bi te zanimati

Evo što vas čeka u večerašnjoj epizodi 'Love Islanda Adria'

Valentin iz 'Love Islanda' prije godinu dana bio je ćelav, danas ima potpuno drugi imidž

Mili i Gašper u strastvenom poljupcu pred svima: 'On je jedini dečko kojeg želim poljubiti!'

Drina nezadovoljna ponašanjem Valentina: 'Imali su vrući trenutak, to hvatanje meni na oči...'

Vukašin iznenadio Taru jutarnjom kavom, ona poručila: 'Ne volim kada drugi ljudi rade stvari za mene, ja to mogu bolje!'

Anthony savjetovao Jovana: 'Odaberi Mariju Terezu, a ne Alju - ona ti je daleko sigurnija opcija!'

Pročitaj na Net.hr
Brat princeze Diane u intervjuu ponovio svoje tvrdnje: 'Ne čujem ga da govori kako to nije rekao'
Djevojka novog Hajdukovca morala odgoditi put za Split: 'U čemu je problem? Kako je opasan?'
Subota bez špice nezamisliva je: Evo koje su poznate face prošetale centrom metropole
Zadarske ljepotice očitale lekciju iz stila: Posebnu pažnju privukla brineta zavodljivim dekolteom
Braća koja su uništila lica operacijama: Tvrdili da su dio tajnih znanstvenih eksperimenata
Hrvatska glazbenica objavila da čeka bebu u 46. godini: 'Iza nas su godine teških pokušaja'
Subota u centru Zagreba: Ulice i terase pune građana, a jedan neobičan prizor iznenadio je sve
Priroda pala u drugi plan: Pripijeno izdanje Dilette Leotte izazvalo lavinu reakcija na mrežama
Slavko Sobin stiže u seriju 'Divlje pčele': 'Nova sezona donosi sve što volite, ali i mene'
Pravi primjer elegancije i stila: Pogledajte tko je sve ove subote uživao u centru Čakovca