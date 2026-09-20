Mili iskreno o osjećajima u vili: 'Jako je teško da uđe netko tko će mi se svidjeti više od Gašpera!'

Mili nije skrivala koliko ju je Gašper očarao već pri prvom spajanju, istaknuvši da je odmah osjetila posebnu energiju koju nitko drugi u vili nije uspio probuditi.

"Osjetila sam nešto u trbuhu što nisam osjetila ni u jednom trenutku prije. Kad s nekim ostvarim konekciju, mene više ništa drugo ne interesira i jako je teško da uđe netko tko će mi se svidjeti više od Gašpera", samouvjereno je poručila Mili.