Mili iskreno o osjećajima u vili: 'Jako je teško da uđe netko tko će mi se svidjeti više od Gašpera!'

Mili nije skrivala koliko ju je Gašper očarao već pri prvom spajanju, istaknuvši da je odmah osjetila posebnu energiju koju nitko drugi u vili nije uspio probuditi.
"Osjetila sam nešto u trbuhu što nisam osjetila ni u jednom trenutku prije. Kad s nekim ostvarim konekciju, mene više ništa drugo ne interesira i jako je teško da uđe netko tko će mi se svidjeti više od Gašpera", samouvjereno je poručila Mili.
Sumnje u vili i opasne provokacije
I dok Gašper uz osmijeh poručuje da bi svakom novom muškarcu dao najviše deset minuta za razgovor s Mili prije nego što preuzme stvar u svoje ruke, pojedini natjecatelji tvrde da je veza čvršća s njezine strane. Jovan je čak javno bacio udicu izjavivši kako vjeruje da će se Gašper brzo prebaciti na drugu stranu čim uđe neka atraktivna 'bombshell' djevojka.
Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.