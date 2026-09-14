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Love Island Adria

Mili iz 'Love Islanda Adria' nema vremena za igrice: 'Sutra bih se udala. Došla sam tražiti muža'

Prva sezona regionalnog dating showa 'Love Island Adria' započela je u spektakularnom stilu na sunčanom Tenerifeu. U luksuznu vilu, smještenu na egzotičnoj lokaciji gdje su dani topli, a noći vrele, stiglo je prvih pet djevojaka spremnih pronaći ljubav. Svaka od njih donosi jedinstvenu priču, snažnu osobnost i jasna očekivanja od svog budućeg partnera

RTL.hr
14.09.2026 11:00

Prva djevojka koja je stigla u vilu je Mili (26) iz Smedereva, koja je u show ušla s jednim ciljem - da izađe iz svoje zone komfora. Iako je svjesna da muškarcima na prvu može djelovati umišljeno, tvrdi da je zapravo vrlo opuštena osoba kojoj samo treba pružiti priliku. Iza sebe ima, kako kaže, puno turbulentnih veza iz kojih je izašla jača i sada točno zna što želi.

Mili, Love Island Adria
Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Trening je jako bitna stavka u mom životu, tako da mora biti netko tko će me pratiti u svemu tome", otkrila je Milica, dodajući kako preferira visoke i tamnije momke. No, kad se zaljubi, ne kalkulira. "Kada mi se netko svidi, to je to. Sutra bih se udala. Došla sam ovdje tražiti muža", samouvjereno je poručila, jasno dajući do znanja da se u ovoj avanturi namjerava voditi isključivo srcem.

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