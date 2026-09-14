Mili iz 'Love Islanda Adria' nema vremena za igrice: 'Sutra bih se udala. Došla sam tražiti muža'

Prva djevojka koja je stigla u vilu je Mili (26) iz Smedereva, koja je u show ušla s jednim ciljem - da izađe iz svoje zone komfora. Iako je svjesna da muškarcima na prvu može djelovati umišljeno, tvrdi da je zapravo vrlo opuštena osoba kojoj samo treba pružiti priliku. Iza sebe ima, kako kaže, puno turbulentnih veza iz kojih je izašla jača i sada točno zna što želi.

"Trening je jako bitna stavka u mom životu, tako da mora biti netko tko će me pratiti u svemu tome", otkrila je Milica, dodajući kako preferira visoke i tamnije momke. No, kad se zaljubi, ne kalkulira. "Kada mi se netko svidi, to je to. Sutra bih se udala. Došla sam ovdje tražiti muža", samouvjereno je poručila, jasno dajući do znanja da se u ovoj avanturi namjerava voditi isključivo srcem.

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