Finalistica showa Love Island Adria Mili odgovarala je na pitanja pratitelja na Instagramu i otkrila brojne detalje iz privatnog života nakon izlaska iz vile. Otvoreno je progovorila o vezi na daljinu s Lukom i zajedničkom životu, povratku veganskoj prehrani te zahvalila svima koji su ih podržavali

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Mili se odmah osvrnula na odnos s Lukom i priznala kako im trenutačna udaljenost između Beograda i Zagreba ne predstavlja prepreku te da već razmišljaju o sljedećem koraku. "Naravno da Luka i ja planiramo živjeti zajedno. U nekom trenutku će se to sigurno dogoditi, a točno kada, još uvijek ne znamo ni on ni ja", otkrila je Mili. Prisjetila se i najdraže uspomene koju je ponijela kući nakon završetka showa. 'Omiljena stvar koju sam ponijela iz vile je Lukina majica s kapuljačom koju mi je poklonio', dodala je.

icon-expand icon-close icon-close Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Instagram

Poruka pratiteljima

Osim o ljubavi, Mili je iskoristila priliku kako bi zahvalila svima koji su ih pratili i glasali za njih tijekom natjecanja, poručivši obožavateljima da joj slobodno priđu ako je sretnu. "Nemoj da ti bude glupo sljedeći put kad me budeš vidjela, slobodno mi priđi", poručila je jednoj pratiteljici te dodala: "Svi ste bili tu kao moja podrška, bili ste uz mene, glasali ste za Luku i mene, podržavali nas i vjerovali u nas. Najmanje što mogu učiniti za vas jest izdvojiti malo vremena da popričamo i fotografiramo se ako želite."

icon-expand Mili, Love Island Adria FOTO: RTL

Povratak veganstvu i prehrana

Pratitelje je zanimalo i kako se hrani te kako održava liniju, na što je Mili iskreno priznala da zbog brojnih obaveza trenutačno ne stiže jesti onako kako bi voljela. "Visoka sam 164 centimetra, imam sada možda oko 53 kilograma, a hranim se kako stignem jer od obaveza ne stižem ništa, doslovno pojedem nešto čisto da me drži na nogama", rekla je te najavila kako se planira vratiti veganskoj prehrani na koju je prešla prošle godine. Otkrila je i što je promijenila kada je odlučila smršavjeti: "U suštini, doslovno sam izbacila sve što nije zdravo – brzu hranu, masno, visokokalorično, izbacila sam kruh i ulje." Uz to se trudila jesti što manje termički obrađenu hranu, a u svakodnevicu je uvela pilates i teretanu, najavivši kako će uskoro snimiti i detaljniji video o svojoj rutini.

icon-expand Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Instagram