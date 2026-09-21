Mili oštro osudila Gašperov potez: 'Da sam ja sjela nekom dečku u krilo i ugrizla ga za vrat, jel' bi ti to bilo ok?'

Iako je striptiz izazov bio zamišljen kao zabava za podizanje temperature, za jedan od najjačih parova u vili pretvorio se u pravu noćnu moru

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Mili nije mogla prikriti gnjev i razočaranje zbog Gašperovog izrazito slobodnog ponašanja prema drugim djevojkama, pa ga je čim su se osamili dočekala na nož.

"Malo su ti kontradiktorne riječi i djela"

Mili je posebno zasmetalo što je Gašper tijekom svog performansa prešao granicu te svu pažnju, intimne dodire i plesne pokrete usmjerio na Taru i Alju. "Malo su mi kontradiktorne tvoje riječi i tvoja djela u nekim situacijama. Nije nimalo u redu to što si drugim djevojkama sjedao u krilo i grickao ih za vrat!", rekla mu je, optuživši ga da mu je bilo važnije napraviti show pred kamerama nego razmišljati o njezinim osjećajima.

icon-expand icon-close icon-close Mili, Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Brutalno pitanje koje ga je sateralo u kut

Kako bi mu dokazala o kakvim se dvostrukim standardima radi, Mili mu je postavila izravno pitanje na koje Gašper jednostavno nije imao pravi odgovor: "Da sam ja sjela nekom dečku u krilo i ugrizla ga za vrat, jel' bi ti to bilo ok?" Satjeran u kut, Gašper se pokušao opravdati tvrdnjom da je sve to bio dio neobaveznog televizijskog zadatka te da je na kraju ipak planirao njoj posvetiti najviše pažnje. No, Mili njegove izgovore nije kupila, poručivši mu da se samo "pokušava oprati od onoga što je učinio".

icon-expand Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Strah od osvete i lažni mir