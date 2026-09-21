Mili oštro osudila Gašperov potez: 'Da sam ja sjela nekom dečku u krilo i ugrizla ga za vrat, jel' bi ti to bilo ok?'

Mili nije mogla prikriti gnjev i razočaranje zbog Gašperovog izrazito slobodnog ponašanja prema drugim djevojkama, pa ga je čim su se osamili dočekala na nož.
"Malo su ti kontradiktorne riječi i djela"
Mili je posebno zasmetalo što je Gašper tijekom svog performansa prešao granicu te svu pažnju, intimne dodire i plesne pokrete usmjerio na Taru i Alju.
"Malo su mi kontradiktorne tvoje riječi i tvoja djela u nekim situacijama. Nije nimalo u redu to što si drugim djevojkama sjedao u krilo i grickao ih za vrat!", rekla mu je, optuživši ga da mu je bilo važnije napraviti show pred kamerama nego razmišljati o njezinim osjećajima.
Brutalno pitanje koje ga je sateralo u kut
Kako bi mu dokazala o kakvim se dvostrukim standardima radi, Mili mu je postavila izravno pitanje na koje Gašper jednostavno nije imao pravi odgovor:
"Da sam ja sjela nekom dečku u krilo i ugrizla ga za vrat, jel' bi ti to bilo ok?"
Satjeran u kut, Gašper se pokušao opravdati tvrdnjom da je sve to bio dio neobaveznog televizijskog zadatka te da je na kraju ipak planirao njoj posvetiti najviše pažnje. No, Mili njegove izgovore nije kupila, poručivši mu da se samo "pokušava oprati od onoga što je učinio".
Strah od osvete i lažni mir
Svoju nesigurnost u razgovoru pokazao je i sam Gašper, priznavši kako ga izrazito plaši mogućnost da mu Mili odluči vratiti "milo za drago" i to s novim 'bombshellima' koji opasno vrebaju u vili.
Iako su na kraju razgovora zakopali ratne sjekire uz njegovu garanciju da će ubuduće više paziti na njezine granice, ostaje pitanje – je li ovaj provokativni izazov trajno poljuljao njihovo povjerenje? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.