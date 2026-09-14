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Love Island Adria

Mili pala na Gašpera čim ga je ugledala, pali i dodiri: 'Osjećam leptiriće dok pričam s njim'

Nakon što su se prvi parovi spojili u raskošnoj vili na Tenerifeu, stanari 'Love Island Adria' iskoristili su prvu večer za bolje upoznavanje i prve romantične razgovore. I dok su jedni već osjetili leptiriće u trbuhu, idilu je prekinuo dolazak novog islandera, Jovana, čiji je jedini cilj bio unijeti nemir i osigurati si ostanak u novom ljubavnom natjecanju

RTL.hr
14.09.2026 08:00

Prvi party u vili bio je savršena prilika da se parovi opuste i saznaju nešto više jedni o drugima. Čini se da je najviše kemije proradilo između Milice i Gašpera, koji nisu skrivali obostranu privlačnost. Milica je djevojkama priznala kako je za većinu muškaraca istupila naprijed, ali da pravu iskru nije osjetila sve do njegova dolaska.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Kad je ušao Gašper, ljudi, ja sam osjetila to nešto što sam osjetila kad sam se pogledala s njim. I vidjela sam da se gledamo i tako smo par puta vraćali pogled. Osjećam leptiriće dok pričam s njim", povjerila se Milica, dodajući da je osjetila prave leptiriće. Ni Gašper nije krio svoje oduševljenje. "Imali smo taj neki mali pogled, malo signal, malo osmijeh i dosta brzo sam znao koju ću izabrati", rekao je Miličinoj simpatiji, potvrdivši da je odluka bila laka.

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Love Island Adria

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