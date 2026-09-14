Mili pala na Gašpera čim ga je ugledala, pali i dodiri: 'Osjećam leptiriće dok pričam s njim'

Prvi party u vili bio je savršena prilika da se parovi opuste i saznaju nešto više jedni o drugima. Čini se da je najviše kemije proradilo između Milice i Gašpera, koji nisu skrivali obostranu privlačnost. Milica je djevojkama priznala kako je za većinu muškaraca istupila naprijed, ali da pravu iskru nije osjetila sve do njegova dolaska.

"Kad je ušao Gašper, ljudi, ja sam osjetila to nešto što sam osjetila kad sam se pogledala s njim. I vidjela sam da se gledamo i tako smo par puta vraćali pogled. Osjećam leptiriće dok pričam s njim", povjerila se Milica, dodajući da je osjetila prave leptiriće. Ni Gašper nije krio svoje oduševljenje. "Imali smo taj neki mali pogled, malo signal, malo osmijeh i dosta brzo sam znao koju ću izabrati", rekao je Miličinoj simpatiji, potvrdivši da je odluka bila laka.

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