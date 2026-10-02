Mili ponovno u suzama zbog Gašpera uz poruku koja mijenja sve

Dok su neki preispitivali svoje izbore, pobjeda u izazovu pokazala je koliko su odnosi u vili zapravo krhki, a jedno naizgled sretno slavlje pretvorilo se u suze

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Dan se nastavio natjecanjem u bazenu gdje su parovi morali što brže plivati na dušecima. Mili i Gašper odnijeli su pobjedu nakon teške borbe, no njihov uspjeh brzo je zasjenila nova svađa. Mili je očekivala zagrljaj i zajedničko slavlje, no Gašperova reakcija bila je hladna, što je odmah dovelo do tenzija.

Pobjeda koja je donijela suze

Mili ponovno nije mogla zadržati suze, ističući kako se osjeća kao da su izgubili. Jako ju je povrijedio njegov nedostatak emocija i podrške u trenutku kada su trebali biti sretni. S druge strane, Gašper se pravdao potpunim umorom i potrebom da dođe do zraka nakon napornog plivanja, napomenuvši da mu smeta što se od svake sitnice radi velika drama. Ova rasprava o nedostatku pažnje ponovno je otvorila pitanje njihove zajedničke budućnosti i potencijalne toksičnosti u odnosu, ostavljajući ih oboje u sumnjama.

icon-expand icon-close icon-close Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Neugodne tajne i šok za kraj

Večer je donijela igru istine i izazova, tijekom koje su na vidjelo izašle brojne pikanterije iz prošlosti. Tako je otkriveno da je Loren imala intimne odnose na jet skiju usred ljeta, dok je Mili priznala da je jednom usred noći išla provjeravati bivšeg dečka ispred njegovog stana. Kasnije su Roberto i Loren, kao i Gašper i Mili, vodili ozbiljne razgovore o životu nakon vile i prirodi svojih veza. Mirnu atmosferu na kraju je naglo prekinula poruka produkcije koja je najavila ozbiljno glasanje publike s mogućim posljedicama za sve neiskrene parove.

icon-expand Mili, Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo