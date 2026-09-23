Mili poslala oštru poruku: 'Muškarci koji imaju duple standarde trebaju izaći iz pećine!'

Suočena s konzervativnim reakcijama pojedinih dečkiju, prvenstveno Gašpera i Roberta koji su pokušali izbjeći dublju raspravu, Mili nije htjela šutjeti. U izravnom i iznimno napetom razgovoru s Gašperom očitala mu je bukvicu i bez zadrške poslala jasnu poruku svim muškarcima s takvim stavovima:

"Mislim da muškarci koji imaju duple standarde, što se tiče muškaraca i žena, trebaju izaći iz pećine!"

Vidno razočarana, Mili je priznala kako se i u prijašnjim vezama susretala s partnerima koji su je pokušavali omalovažavati zbog njezina "body counta", naglasivši kako više ne namjerava trpjeti takav tretman niti osjećati sram koji joj netko pokušava nametnuti.