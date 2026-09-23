Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Mili poslala oštru poruku: 'Muškarci koji imaju duple standarde trebaju izaći iz pećine!'

Nakon što je Alja pokrenula razgovor o toj osjetljivoj temi, na površinu su isplivali stavovi koji su u potpunosti podijelili ukućane. Dok se muškarcima s bogatim iskustvom u društvu često plješće, žene se i dalje suočavaju s osudom i sramom

RTL.hr
23.09.2026 08:00

Suočena s konzervativnim reakcijama pojedinih dečkiju, prvenstveno Gašpera i Roberta koji su pokušali izbjeći dublju raspravu, Mili nije htjela šutjeti. U izravnom i iznimno napetom razgovoru s Gašperom očitala mu je bukvicu i bez zadrške poslala jasnu poruku svim muškarcima s takvim stavovima:

"Mislim da muškarci koji imaju duple standarde, što se tiče muškaraca i žena, trebaju izaći iz pećine!"

Vidno razočarana, Mili je priznala kako se i u prijašnjim vezama susretala s partnerima koji su je pokušavali omalovažavati zbog njezina "body counta", naglasivši kako više ne namjerava trpjeti takav tretman niti osjećati sram koji joj netko pokušava nametnuti.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Zašto žene šute o prošlosti?

Kada se Gašper pokušao opravdati tvrdnjom da žene same kompliciraju stvari jer često ne govore istinu o svojoj prošlosti, Mili mu je objasnila je kako žene taj podatak skrivaju upravo zato što muškarci s dvostrukim mjerilima uvijek pronađu način da ih posrame, bez obzira na to koji broj izgovore.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Hoće li Mili i Gašpar uspjeti prebroditi ovako krupne razlike u svjetonazorima ili je ovo početak definitivnog kraja njihovog odnosa? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Gašper priznao u 'Love Islandu': 'Spavao sam sa ženom koja je bila u braku!'

Love Island Adria

Valentin otkrio s koliko godina je izgubio nevinost, a odgovor bi vas mogao iznenaditi!

Moglo bi te zanimati

Žestoka rasprava podijelila vilu: 'Imamo puno neobrazovanih muškaraca koji su jako patrijarhalni'

Alja očitala bukvicu dečkima i izazvala opći kaos u vili: 'Zar stvarno mislite da nitko neće dirati atraktivnu djevojku?'

Mili razočarana Gašperom, završila u suzama: 'Oni svi hoće imati drugu curu svaki dan, a da im cura bude nevina!'

Roberto poručio uplakanoj Loren: 'Ja bih najviše volio da moja cura ima prve i zadnje intimne odnose sa mnom...'

Drina priznala da je u jednoj noći poljubila pet osoba: 'Da se ogradim, nisu to bili samo muškarci, bilo je tu i djevojaka'

Mili priznala: 'Jednom sam prevarila dečka, bila sam u toksičnoj vezi i to je bila moja osveta'

Pročitaj na Net.hr
Harvey Weinstein osuđen na 15 godina zatvora zbog seksualnog napada: Preko 80 žena iznijelo optužbe
Kći Kurta Cobaina već dugo nije viđena u javnosti: Nevjerojatno podsjeća na oca
Kada ima vremena za vožnju? Znate li koje sve slavne ljepotice je zaveo Lewis Hamilton?
Velika tragedija u obitelji Miroslava Ilića: Utopio se njegov bratić, pjevač potvrdio
Amra iz 'Gospodina Savršenog' je trudna! Za Net.hr: 'Termin je u siječnju, već imamo imena'
Djevojka novog Hajdukovog igrača bijesna na hrvatsku aviokompaniju: 'Što su nam učinili...'
Haris Džinović obilježava četiri desetljeća karijere: U Lisinskom najavljen koncert, evo kada
U novoj istrazi 'Specijalista Zagreb': Smrt osebujnog slikara otkriva mrežu tajni i prevara
Jamie Foxx potvrdio da čeka dijete s 27 godina mlađom: 'Imam bebu na putu, još uvijek mogu'
Preminuo Gary 'Angry' Anderson, frontmen legendarnog australskog benda Rose Tattoo