Mili poslala oštru poruku: 'Muškarci koji imaju duple standarde trebaju izaći iz pećine!'

Suočena s konzervativnim reakcijama pojedinih dečkiju, prvenstveno Gašpera i Roberta koji su pokušali izbjeći dublju raspravu, Mili nije htjela šutjeti. U izravnom i iznimno napetom razgovoru s Gašperom očitala mu je bukvicu i bez zadrške poslala jasnu poruku svim muškarcima s takvim stavovima:
"Mislim da muškarci koji imaju duple standarde, što se tiče muškaraca i žena, trebaju izaći iz pećine!"
Vidno razočarana, Mili je priznala kako se i u prijašnjim vezama susretala s partnerima koji su je pokušavali omalovažavati zbog njezina "body counta", naglasivši kako više ne namjerava trpjeti takav tretman niti osjećati sram koji joj netko pokušava nametnuti.
Zašto žene šute o prošlosti?
Kada se Gašper pokušao opravdati tvrdnjom da žene same kompliciraju stvari jer često ne govore istinu o svojoj prošlosti, Mili mu je objasnila je kako žene taj podatak skrivaju upravo zato što muškarci s dvostrukim mjerilima uvijek pronađu način da ih posrame, bez obzira na to koji broj izgovore.
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