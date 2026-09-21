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Love Island Adria

Mili priznala: 'Jednom sam prevarila dečka, bila sam u toksičnoj vezi i to je bila moja osveta'

Nakon emotivnog odlaska Vukašina i novog preslagivanja parova, vila 'Love Island Adria' ponovno je postala poprište teških priznanja i žestokih sukoba

RTL.hr
21.09.2026 23:00

Naizgled zabavan izazov pogađanja laži, broja partnera i nevjera pretvorio se u pravi emotivni slom kada je Mili pred svima odlučila otvoriti dušu i otkriti najtamnije detalje svoje ljubavne prošlosti.

Osveta u toksičnoj vezi i šokantan detalj iz braka

Tijekom igre u kojoj su natjecatelji morali priznati svoje najveće tajne, Mili je bez uljepšavanja otkrila da je u prošlosti bila nevjerna, no iza tog poteza stajala je mučna priča:

"Jednom sam prevarila dečka. Bila sam u iznimno toksičnoj vezi i to je bila moja osveta, moj jedini način da uzvratim udarac."

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Gašperova hladna reakcija: 'Kako ti je svaki bivši bio toksičan?'

Njezina iskrenost umjesto podrške naišla je na hladan tuš od strane njezinog trenutnog partnera Gašpera. Vidno pogođen priznanjem o prevari, broju partnera i prošlim odnosima, Gašper je odmah krenuo s rešetanjem i sumnjama:

"Kako je moguće da ti je baš svaki bivši partner bio toksičan? Kako baš svaki put odabereš pogrešnog?"

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