Mili priznala: 'Jednom sam prevarila dečka, bila sam u toksičnoj vezi i to je bila moja osveta'

Naizgled zabavan izazov pogađanja laži, broja partnera i nevjera pretvorio se u pravi emotivni slom kada je Mili pred svima odlučila otvoriti dušu i otkriti najtamnije detalje svoje ljubavne prošlosti.
Osveta u toksičnoj vezi i šokantan detalj iz braka
Tijekom igre u kojoj su natjecatelji morali priznati svoje najveće tajne, Mili je bez uljepšavanja otkrila da je u prošlosti bila nevjerna, no iza tog poteza stajala je mučna priča:
"Jednom sam prevarila dečka. Bila sam u iznimno toksičnoj vezi i to je bila moja osveta, moj jedini način da uzvratim udarac."
Gašperova hladna reakcija: 'Kako ti je svaki bivši bio toksičan?'
Njezina iskrenost umjesto podrške naišla je na hladan tuš od strane njezinog trenutnog partnera Gašpera. Vidno pogođen priznanjem o prevari, broju partnera i prošlim odnosima, Gašper je odmah krenuo s rešetanjem i sumnjama:
"Kako je moguće da ti je baš svaki bivši partner bio toksičan? Kako baš svaki put odabereš pogrešnog?"
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