Mili razočarana Gašperom, završila u suzama: 'Oni svi hoće imati drugu curu svaki dan, a da im cura bude nevina!'

Gašperova hladna osuda njezine prošlosti potaknula je burnu raspravu o dvostrukim mjerilima i slomila Mili do potoka suza.

Nakon što je Gašper izrazito negativno i distancirano reagirao na njezinu prošlost od šest dugih veza i takozvani "body count", Mili se povukla u osamu među djevojke i kroz suze otvorila dušu o nepravdi koju proživljava pred kamerama:

"Oni svi hoće imati drugu curu svaki dan, a s druge strane očekuju da im cura bude nevina ili da je imala samo jednog prije njega!"