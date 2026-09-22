Mili razočarana Gašperom, završila u suzama: 'Oni svi hoće imati drugu curu svaki dan, a da im cura bude nevina!'

Gašperova hladna osuda njezine prošlosti potaknula je burnu raspravu o dvostrukim mjerilima i slomila Mili do potoka suza.
Potop suza i brutalna prozivka muškog licemjerja
Nakon što je Gašper izrazito negativno i distancirano reagirao na njezinu prošlost od šest dugih veza i takozvani "body count", Mili se povukla u osamu među djevojke i kroz suze otvorila dušu o nepravdi koju proživljava pred kamerama:
"Oni svi hoće imati drugu curu svaki dan, a s druge strane očekuju da im cura bude nevina ili da je imala samo jednog prije njega!"
Frustrirana mentalitetom u kojem se muškarcima opraštaju sve avanture i tulumarenja dok se ženska vrijednost mjeri po čednosti, Mili je kroz jecaje poručila kako joj je dosta takvog razmišljanja te da osoba koja ne može prihvatiti njezinu prošlost jednostavno nije pravi muškarac za nju.
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