Mili sada posve sigurna u ljubavni odnos s Gašperom: 'Postajemo novi Drina i Valentin!'

Nakon brojnih nesuglasica i nesigurnosti koje su obilježile početak njihove romanse, Mili i Gašper sada proživljavaju pravu malu idilu. Tijekom opuštenog razgovora nasamo, složili su se da im je trenutačno predobro te da su napokon uskladili korake i pronašli zajednički jezik.

Mili nije krila koliko je sretna i ispunjena pa je njihov sve čvršći odnos ponosno usporedila s jednim od najskladnijih parova u vili:

"Napokon da se ne vrti neka drama oko Gašpera i mene. Mislim da postajemo novi Drina i Valentin", izjavila je s velikim osmijehom na licu.