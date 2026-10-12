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Mili sada posve sigurna u ljubavni odnos s Gašperom: 'Postajemo novi Drina i Valentin!'

Nakon niza turbulencija, Mili i Gašper sve su bliži, a u idiličnim trenucima uživaju potpuno rasterećeni

RTL.hr
12.10.2026 22:45

Nakon brojnih nesuglasica i nesigurnosti koje su obilježile početak njihove romanse, Mili i Gašper sada proživljavaju pravu malu idilu. Tijekom opuštenog razgovora nasamo, složili su se da im je trenutačno predobro te da su napokon uskladili korake i pronašli zajednički jezik.

Mili nije krila koliko je sretna i ispunjena pa je njihov sve čvršći odnos ponosno usporedila s jednim od najskladnijih parova u vili:

"Napokon da se ne vrti neka drama oko Gašpera i mene. Mislim da postajemo novi Drina i Valentin", izjavila je s velikim osmijehom na licu.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Istaknula je kako joj je neizmjerno laknulo što su tenzije napokon pale u zaborav i što se mogu u potpunosti posvetiti jedno drugome.

Može li idila potrajati?

Ovi nježni i opušteni trenuci pokazali su koliko su njih dvoje zapravo usklađeni kada se maknu od pritisaka ostalih stanara. Ipak, s obzirom na to da Gašperu u pozadini još uvijek zvoni u glavi misteriozna tajna poruka izvana koja bi mogla pomrsiti račune, ostaje za vidjeti hoće li njihova ljubavna oaza izdržati nalet novih drama.

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