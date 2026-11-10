Mili se emotivno obratila fanovima showa 'Love Island Adria', a onda se oglasio i Luka!

Nakon završetka prve sezone 'Love Island Adria', kandidate je u vanjskom svijetu dočekala ogromna podrška gledatelja. Mili se stoga obratila svojim pratiteljima u iskrenom i dirljivom videu, ne skrivajući koliko joj znači svaka lijepa riječ koju je primila u proteklim danima.
"Čao svima! Želim se samo zahvaliti svima koji ste glasali za mene, koji ste mi bili podrška, navijali i bili tu uz mene tijekom cijelog ovog iskustva. Vidim sve poruke, komentare i lijepe riječi. Čitam sve, i ako ne stižem svima odgovoriti, ispričavam se zbog toga, ali hoću da znate da ništa od toga nije prošlo neprimijećeno i da mi stvarno sve jako puno znači od srca. Hvala vam još jednom što ste bili dio ovog mog iskustva, što ste vjerovali u mene i pokazali koliko dobrih ljudi imam oko sebe. Volim vas sve i hvala vam što ste tu," poručila je Mili s osmijehom.
Luka objavom potvrdio njihovu bliskost
Njezina iskrena objava prikupila je pregršt pozitivnih komentara, no onaj koji je najviše zapeo za oko obožavateljima stigao je upravo od Luke.
Luka nije skrivao ponos zbog Mili pa joj je ispod videa ostavio komentar koji je u kratkom roku skupio brojne lajkove:
"That's my girl by the way (To je moja cura). Slatkica."
Ovom kratkom, ali jasnom porukom Luka je još jednom dao do znanja da je njihova povezanost i dalje snažna te da se njihova priča uspješno nastavlja i izvan televizijskih kamera.
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