Mili se emotivno obratila fanovima showa 'Love Island Adria', a onda se oglasio i Luka!

Nakon završetka prve sezone 'Love Island Adria', kandidate je u vanjskom svijetu dočekala ogromna podrška gledatelja. Mili se stoga obratila svojim pratiteljima u iskrenom i dirljivom videu, ne skrivajući koliko joj znači svaka lijepa riječ koju je primila u proteklim danima.

"Čao svima! Želim se samo zahvaliti svima koji ste glasali za mene, koji ste mi bili podrška, navijali i bili tu uz mene tijekom cijelog ovog iskustva. Vidim sve poruke, komentare i lijepe riječi. Čitam sve, i ako ne stižem svima odgovoriti, ispričavam se zbog toga, ali hoću da znate da ništa od toga nije prošlo neprimijećeno i da mi stvarno sve jako puno znači od srca. Hvala vam još jednom što ste bili dio ovog mog iskustva, što ste vjerovali u mene i pokazali koliko dobrih ljudi imam oko sebe. Volim vas sve i hvala vam što ste tu," poručila je Mili s osmijehom.