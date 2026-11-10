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Love Island Adria

Mili se emotivno obratila fanovima showa 'Love Island Adria', a onda se oglasio i Luka!

Nakon što su se slegli prvi dojmovi iz vile na Tenerifeu, Mili se odlučila javno obratiti svima koji su je podržavali tijekom showa, a njezin emotivni video brzo je privukao pozornost pratitelja

RTL.hr
10.11.2026 21:45

Nakon završetka prve sezone 'Love Island Adria', kandidate je u vanjskom svijetu dočekala ogromna podrška gledatelja. Mili se stoga obratila svojim pratiteljima u iskrenom i dirljivom videu, ne skrivajući koliko joj znači svaka lijepa riječ koju je primila u proteklim danima.

"Čao svima! Želim se samo zahvaliti svima koji ste glasali za mene, koji ste mi bili podrška, navijali i bili tu uz mene tijekom cijelog ovog iskustva. Vidim sve poruke, komentare i lijepe riječi. Čitam sve, i ako ne stižem svima odgovoriti, ispričavam se zbog toga, ali hoću da znate da ništa od toga nije prošlo neprimijećeno i da mi stvarno sve jako puno znači od srca. Hvala vam još jednom što ste bili dio ovog mog iskustva, što ste vjerovali u mene i pokazali koliko dobrih ljudi imam oko sebe. Volim vas sve i hvala vam što ste tu," poručila je Mili s osmijehom.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Luka objavom potvrdio njihovu bliskost

Njezina iskrena objava prikupila je pregršt pozitivnih komentara, no onaj koji je najviše zapeo za oko obožavateljima stigao je upravo od Luke.

Luka nije skrivao ponos zbog Mili pa joj je ispod videa ostavio komentar koji je u kratkom roku skupio brojne lajkove:

"That's my girl by the way (To je moja cura). Slatkica."

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ovom kratkom, ali jasnom porukom Luka je još jednom dao do znanja da je njihova povezanost i dalje snažna te da se njihova priča uspješno nastavlja i izvan televizijskih kamera.

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