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Love Island Adria

Mili se oglasila nakon 'Love Islanda': 'Mislim da svi iz mog primjera možete naučiti koliko su ove dvije stvari važne'

Jedna od najupečatljivijih sudionica prve sezone hit showa 'Love Island Adria', Mili, odlučila je stati na kraj nagađanjima i u dugo očekivanom Q&A-ju na društvenim mrežama otvoriti dušu obožavateljima

RTL.hr
14.11.2026 18:00

S obzirom na to da su se dojmovi nakon napuštanja sunčanih Tenerifa tek počeli slijegati, Mili je bez dlake na jeziku odgovorila na brojna pitanja pratitelja – od planova za zajednički život s Lukom, preko odnosa s omiljenim islanderima, pa sve do toga bi li ikad išta promijenila u svom sudjelovanju.

Planovi za zajednički život i odabir grada

Jedno od pitanja koje je fanove najviše zanimalo svakako je bio status njezine veze s Lukom i planiraju li podići svoju romansu na višu razinu. Mili je spremno potvrdila ono čemu su se mnogi nadali, otkrivajući da par već kuje ozbiljne planove za zajedničku budućnost.

Na pitanje pratitelja planira li se preseliti u Pulu, Mili je otkrila da ih put ipak vodi u drugom smjeru: "Prije ćemo se preseliti u Zagreb", poručila je, dajući naslutiti da će im metropola možda biti baza za daljnje zajedničke korake.

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Instagram

Iskreno o iskustvu u showu i prijateljstvima

Kada je riječ o samom boravku u vili, Mili priznaje da joj je ovo iskustvo promijenilo život. Na pitanje je li se ikad požalila što je ušla u show, bila je više nego jasna:

 "Nikada! Ovo je bilo najbolje iskustvo u mom životu i jako sam zahvalna što sam imala priliku biti dio nečeg tako velikog." 

Dodala je kako se dojmovi još uvijek nisu u potpunosti slegli, ali da ne bi mijenjala apsolutno ništa jer je sve radila najiskrenije i najbolje što je u danom trenutku umjela.

Mili, Love Island Adria
Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Posebno dirljiv bio je odgovor na pitanje voli li i dalje najviše Drinu i Laru, s kojima je u vili izgradila neraskidivo prijateljstvo. Mili je kratko i jasno poručila: "Uvijek i zauvijek", uz fotografiju koja svjedoči o njihovoj bliskosti. 

Također, na upit pratitelja kako komentira Alju i Anju, kratko je uzvratila komplimentima poručivši da misli "sve najbolje :)", dok se na pitanje o utjecaju dobrog društva i partnera osvrnula mudrom izjavom: 

"Okruženje je sve! Mislim da svi iz mog primjera možete naučiti koliko su ove dvije stvari važne i da nikada ne smijete zaboraviti koliko je bitno pažljivo birati ljude kojima ćete se okružiti i s kojima ćete provoditi najviše vremena".

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Instagram

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Love Island Adria

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