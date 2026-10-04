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Love Island Adria

Mili smatra da joj Anja nije konkurencija: 'Ona je izgledom najsličnija meni, a ja znam kakav odnos Gašper i ja imamo'

Treća po redu epizoda emisije 'Hot List' donijela je nova uzbuđenja, iskrene ispovijesti i detaljan pretres tjednih zbivanja u vili

RTL.hr
04.10.2026 21:00

Voditeljica Dragana Mićalović, koju svi odmilja zovu Gaga, ponovno je ugostila otočane na intimnim razgovorima, gdje bez zadrške ispituje sve o emocijama, odnosima i skrivenim namjerama.

Za razliku od dosadašnjih epizoda u kojima su pred Gagu uglavnom dolazili parovi, ovaj je put format donio osvježenje prve su na red za razgovor nasamo stigle Drina i Mili.

Glavna tema razgovora ubrzo je postala Mili, njezin odnos s Gašperom te potencijalna prijetnja u obliku nove djevojke Anje. No, ako je netko očekivao dramu ili nesigurnost, Mili je brzo razuvjerila i voditeljicu i gledatelje.

Dragana Mićalović, Love Island Adria
Dragana Mićalović, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Bilo bi mi nelogično da je rekao bilo koje drugo ime'

Gaga je odmah prešla na stvar i izravno upitala Mili boji li se da bi se Gašperu mogla svidjeti neka druga djevojka u vili.

"Ne bojim se da mu se bilo koja druga djevojka dopada. Anja je prije svega jedna jako lijepa, zgodna, pametna i uspješna djevojka, ali fizički je najsličnija meni i stvarno bi mi bilo nelogično da je rekao bilo koje drugo ime", odgovorila je Mili bez oklijevanja.

Mili, Love Island Adria
Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Znam koliko se trudi oko mene'

Voditeljicu je zanimalo otkud izvire tolika staloženost pa ju je dodatno pritisnula pitanjem zašto je toliko sigurna da joj Anja nije nikakva konkurencija.

"Zato što znam kakav odnos imamo Gašper i ja, koliko se on trudi oko mene i koliko smo stvarno jedno za drugo", samouvjereno je poručila Mili.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Hoće li se Mili i Gašper pokazati neraskidivim parom ili će nadolazeći dani ipak staviti njihov odnos na kušnju? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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