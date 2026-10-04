Mili smatra da joj Anja nije konkurencija: 'Ona je izgledom najsličnija meni, a ja znam kakav odnos Gašper i ja imamo'

Voditeljica Dragana Mićalović, koju svi odmilja zovu Gaga, ponovno je ugostila otočane na intimnim razgovorima, gdje bez zadrške ispituje sve o emocijama, odnosima i skrivenim namjerama.

Za razliku od dosadašnjih epizoda u kojima su pred Gagu uglavnom dolazili parovi, ovaj je put format donio osvježenje prve su na red za razgovor nasamo stigle Drina i Mili.

Glavna tema razgovora ubrzo je postala Mili, njezin odnos s Gašperom te potencijalna prijetnja u obliku nove djevojke Anje. No, ako je netko očekivao dramu ili nesigurnost, Mili je brzo razuvjerila i voditeljicu i gledatelje.